"Они воюют, потому что глупы": в Черновцах мобилизовали водителя маршрутки, который оскорблял военных
На днях в Черновцах разгорелся скандал, когда водитель автобуса № 14 нецензурно высказывался в адрес военнослужащих и пассажиров. После этого мужчину уволили с работы.
А 11 августа стало известно, что водителя мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило издание ZAXID.NET со ссылкой на заявление пресс-секретаря Черновицкого областного ТЦК и СП Татьяны Гайдащук.
Чиновница рассказала, что мужчину мобилизовали в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время его направили в одну из воинских частей для прохождения подготовки к военной службе. Ранее у водителя было отсрочка от призыва.
В Черновцах водитель автобуса оскорблял военных и пассажиров — что известно о скандале
Бывший советник министра МВД Михаил Апостол 6 августа опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, на котором водитель автобуса № 14 в Черновцах оскорбляет военнослужащих и пассажиров. На кадрах слышно, как он говорит, что военные "воюют, потому что глупые".
"Они воюют, потому что глупы. Воюют за бандитов, за Зеленского. Кто их заставлял? Мне плевать, что они ушли", — сказал водитель.
После того как об этом стало известно, на инцидент отреагировали в Департаменте транспорта и отдельных вопросов коммунального хозяйства Черновицкого городского совета, сообщает ZAXID.NET. Там сообщили, что маршрут обслуживает частный перевозчик, с которым связались, и после информирования о ситуации сотрудника уволили. Выяснилось, что он находился на испытательном сроке на этой работе.
В полиции также отреагировали на инцидент. Там заявили, что водителем оказался 49-летний житель Черновцов. Выяснилось также, что после конфликта женщина бросила в него бутылкой с водой, на что тот бросил её в ответ, повредив стекло пункта обмена валюты.
В результате следователи возбудили уголовное дело по данному факту по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В настоящее время ведется досудебное расследование.
Напомним, ранее супруга украинского шоумена Владимира Остапчука назвала военную "уклонисткой".
Кроме того, 7 августа полиция во Львове составила протокол в отношении матери военнослужащего, которую избили за то, что она говорила по-русски в автобусе.