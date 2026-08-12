"Они воюют, потому что глупы": в Черновцах мобилизовали водителя маршрутки, который оскорблял военных

На днях в Черновцах разгорелся скандал, когда водитель автобуса № 14 нецензурно высказывался в адрес военнослужащих и пассажиров. После этого мужчину уволили с работы.

А 11 августа стало известно, что водителя мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило издание ZAXID.NET со ссылкой на заявление пресс-секретаря Черновицкого областного ТЦК и СП Татьяны Гайдащук.

Чиновница рассказала, что мужчину мобилизовали в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время его направили в одну из воинских частей для прохождения подготовки к военной службе. Ранее у водителя было отсрочка от призыва.

В Черновцах водитель автобуса оскорблял военных и пассажиров — что известно о скандале

Бывший советник министра МВД Михаил Апостол 6 августа опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, на котором водитель автобуса № 14 в Черновцах оскорбляет военнослужащих и пассажиров. На кадрах слышно, как он говорит, что военные "воюют, потому что глупые".

Відео дня

"Они воюют, потому что глупы. Воюют за бандитов, за Зеленского. Кто их заставлял? Мне плевать, что они ушли", — сказал водитель.

В Черновцах водитель маршрутки оскорблял военных и пассажиров

После того как об этом стало известно, на инцидент отреагировали в Департаменте транспорта и отдельных вопросов коммунального хозяйства Черновицкого городского совета, сообщает ZAXID.NET. Там сообщили, что маршрут обслуживает частный перевозчик, с которым связались, и после информирования о ситуации сотрудника уволили. Выяснилось, что он находился на испытательном сроке на этой работе.

В полиции также отреагировали на инцидент. Там заявили, что водителем оказался 49-летний житель Черновцов. Выяснилось также, что после конфликта женщина бросила в него бутылкой с водой, на что тот бросил её в ответ, повредив стекло пункта обмена валюты.

В результате следователи возбудили уголовное дело по данному факту по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В настоящее время ведется досудебное расследование.

Напомним, ранее супруга украинского шоумена Владимира Остапчука назвала военную "уклонисткой".

Кроме того, 7 августа полиция во Львове составила протокол в отношении матери военнослужащего, которую избили за то, что она говорила по-русски в автобусе.