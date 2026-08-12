"Вони воюють, бо дурні": у Чернівцях мобілізували водія маршрутки, який ображав військових

Днями у Чернівцях розгорівся скандал, коли водій автобуса №14 нецензурно висловлювався про військовослужбовців та пасажирів. Після цього чоловіка звільнили з місця роботи.

А 11 серпня стало відомо, що водія мобілізували до лав Збройних сил України. Про це повідомило медіа ZAXID.NET з посиланням на заяву речниці Чернівецького обласного ТЦК та СП Тетяни Гайдащук.

Чиновниця розповіла, що чоловіка мобілізували відповідно до чинного законодавства. Наразі його направили до однієї з військових частин для проходження підготовки до військової служби. Раніше водій мав бронювання.

У Чернівцях водій автобуса ображав військових і пасажирів — що відомо про скандал

Колишній радник міністра МВС Михайло Апостол 6 серпня поширив відеоролик на своїй сторінці у Facebook, на якому водій автобуса №14 у Чернівцях ображає військовослужбовців та пасажирів транспорту. На кадрах чутно, як він каже про те, що військові "воюють, бо дурні".

Відео дня

"Вони воюють, бо дурні. За бандитів воюють, за Зеленського. Хто їх заставляв? Мені пос…ать, що вони пішли", — сказав водій.

У Чернівцях водій маршрутки ображав військових та пасажирів

Після розголосу на інцидент відреагували у Департаменті транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради, передає ZAXID.NET. Там розповіли, що маршрут обслуговує приватний перевізник, з яким зв'язалися і після інформування про ситуацію співробітника звільнили. З'ясувалося, що він перебував на випробувальному терміні на цій роботі.

У поліції також відреагували на інцидент. Там заявили, що водієм виявився 49-річний мешканець Чернівців. З'ясувалося також, що після конфлікту жінка жбурнула у нього пляшкою з водою, на що той жбурнув її у відповідь, пошкодивши скло пункту обміну валют.

У підсумку слідчі відкрили кримінальну справу за цією справою за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше дружина українського шоумена Володимира Остапчука назвала військову "ухилянткою".

Також 7 серпня поліція у Львові склала протокол на матір військовослужбовця, яку побили за російську мову в автобусі.