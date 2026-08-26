Сырский после увольнения пошел учится в университет, — СМИ

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поступил в докторантуру Национального университета обороны Украины (НУОУ).

После увольнения Сырский прошел плановое медицинское обследование, был признан годным к военной службе и решил остаться в рядах ВСУ (НУОУ входит в систему Сил обороны Украины). Об этом в комментарии hromadske сообщил источник из окружения Сырского.

"От гражданских должностей он отказался. Будет заниматься тем, чем занимался всю жизнь — систематизировать и передавать накопленный опыт украинским и западным военным", — рассказал инсайдер.

В настоящее время журналисты сообщают, что бывший главнокомандующий "обдумывает тему и ведет дискуссии" относительно будущей диссертации.

Президент Владимир Зеленский, приняв решение о замене Александра Сырского на этом посту, заявил, что тот вместе с также уволенным с должности начальника Генштаба генералом Андреем Гнатовым не будут "отдыхать", а продолжат работать в армии. Президент предполагал, что они будут передавать опыт новому командованию. Об этом пока нет никаких сведений.

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Издание Фокус рассказало, что пожелал Александр Сырский новому главнокомандующему Михаилу Драпатому, когда его представили руководящему составу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Напомним, в частности, что причиной увольнения Александра Сырского стали акции протеста, которые длились несколько дней и проходили в различных городах Украины. Их участники выступали против отставки министра обороны Михаила Федорова и в то же время призывали освободить Сырского от должности главнокомандующего ВСУ.