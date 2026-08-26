Сирський після звільнення пішов вчитись до університету, — ЗМІ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вступив до докторантури Національного університету оборони України (НУОУ).

Після звільнення Сирський пройшов плановий медичний огляд, був визнаний придатним до військової служби й вирішив залишитися в лавах ЗСУ (НУОУ належить до системи Сил оборони України). Про це в коментарі hromadske розповіло джерело в оточенні Сирського.

"Від цивільних посад відмовився. Буде займатись напрямком, яким займався все життя — систематизувати та передавати набутий досвід українським та західним військовим", — розповів інсайдер.

Наразі журналісти повідомляють, що наразі ексголовнокомандувач "думає над темою та перебуває у дискусіях" щодо майбутньої дисертації.

Президент Володимир Зеленський, коли ухвалив рішення про заміну Олександра Сирського на посаді, то говорив, що той разом із також звільненим із посади начальника Генштабу генералом Андрієм Гнатовим не будуть "відпочивати", а продовжать працювати у війську. Президент припускав, що вони передаватимуть досвід новому командуванню. Про це наразі відомостей немає.

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Фокус писав, чого побажав Олександр Сирський новому головнокомандувачу Михайлу Драпатому, коли його представили керівному складу Генерального штабу Збройних Сил України.

Нагадаємо, зокрема, причиною звільнення Олександра Сирського стали акції протесту, що тривали кілька днів і відбувалися в різних містах України. Їхні учасники виступали проти відставки міністра оборони Михайла Федорова і водночас закликали звільнити Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.