Учителям дадут по два оклада: в какой области педагоги получат премии за 200-бальников НМТ

Учителя Ивано-Франковской общины получат премии за подготовку учеников, сдавших НМТ на 200 баллов. Педагог, подготовивший трёх таких учеников, получит два должностных оклада.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

По его словам, в 2026 году 66 учащихся общины набрали 200 баллов на ЕГЭ.

За каждого следующего ученика, набравшего 200 баллов, размер премии будет увеличиваться на 15 % от должностного оклада.

"Учитель, у которого по итогам экзамена окажутся 3 ученика, набравшие 200 баллов, получит 2 оклада", — сообщил Марцинкив.

Сообщение мэра Ивано-Франковска Фото: Скриншот

В этом году в Ивано-Франковской общине пять учителей подготовили по три и более учеников, набравших 200 баллов. Больше всего таких учеников подготовила учительница английского языка Лицея имени Романа Шухевича Татьяна Лагдан — шестерых.

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Учительница английского языка Научного лицея имени Николая Сабата Наталья Гудзак подготовила пятерых учеников, набравших по 200 баллов. Ещё трое педагогов подготовили по трое таких учеников: Яна Вацик и Наталья Нешпир из Научного лицея имени Николая Сабата, а также Галина Худобьяк из Лицея № 23 имени Романа Гурика.

"В этом году у нас 66 учеников, набравших 200 баллов. И 5 учителей, которые качественно подготовили 3 и более учеников!" — отметил Марцинкив.

Напомним, что участники НМТ-2026, набравшие не менее 185 баллов по каждому предмету и поступившие в украинское высшее учебное заведение, смогут ежемесячно получать стипендию в размере 10 тысяч гривен. Выплаты будут назначаться в течение всего первого года обучения в вузе.

С 1 сентября 2026 года минимальная академическая стипендия в Украине увеличится до 4000 гривен. Её смогут получать не только студенты государственных вузов, но и те, кто обучается в частных учебных заведениях по государственному заказу. Выплаты увеличатся вдвое по сравнению с 2025 годом.

Кроме того, недавно выпускница львовского лицея № 81 имени Петра Сагайдачного София Клак набрала максимальные 600 баллов на ЕГЭ. Она получила по 200 баллов по английскому языку, математике и истории Украины.