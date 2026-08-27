Вчителям дадуть по два оклади: в якій області педагоги отримають премії за 200-бальників НМТ

Вчителі Івано-Франківської громади отримають премії за підготовку учнів, які склали НМТ на 200 балів. Педагог, який підготував трьох таких учнів, отримає два посадові оклади.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у 2026 році НМТ на 200 балів склали 66 учнів громади.

За кожного наступного учня, який набрав 200 балів, розмір премії збільшуватиметься на 15% посадового окладу.

“Вчитель, який за результатами іспиту матиме 3 учнів, котрі набрали 200 балів, отримає 2 оклади зарплати”, — повідомив Марцінків.

Допис міського голови Івано-Франківська Фото: Скриншот

Цього року в Івано-Франківській громаді є п’ятеро вчителів, які підготували трьох і більше 200-бальників. Найбільше таких учнів підготувала вчителька англійської мови Ліцею імені Романа Шухевича Тетяна Лагдан — шістьох.

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Вчителька англійської мови Наукового ліцею імені Миколи Сабата Наталія Гудзак підготувала п’ятьох учнів із результатом 200 балів. Ще троє педагогів підготували по троє таких учнів: Яна Вацик та Наталія Нешпір із Наукового ліцею імені Миколи Сабата, а також Галина Худоб’як із Ліцею №23 імені Романа Гурика.

“Цього року маємо 66 учнів 200-бальників. Та 5 вчителів, які якісно підготували 3 і більше учнів!” — зазначив Марцінків.

Нагадаємо, учасники НМТ-2026, які отримають не менше 185 балів з кожного предмета та вступлять до українського закладу вищої освіти, зможуть щомісяця отримувати стипендію у розмірі 10 тисяч гривень. Виплати призначатимуть протягом усього першого року навчання у виші.

З 1 вересня 2026 року мінімальна академічна стипендія в Україні зросте до 4000 гривень. Її зможуть отримувати не лише студенти державних вишів, а й ті, хто навчається у приватних закладах за державним замовленням. Виплати збільшаться вдвічі порівняно з 2025 роком.

Також нещодавно випускниця львівського ліцею №81 імені Петра Сагайдачного Софія Клак набрала максимальні 600 балів на НМТ. Вона отримала по 200 балів з англійської мови, математики та історії України.