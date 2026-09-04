Перестрелка в Киеве с участием ГУР: служащему СБУ Назару Верхоле избрана мера пресечения

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде личного поручительства в отношении сотрудника СБУ Назара Верхоли, фигурирующего в деле о перестрелке между ГУР и СБУ в Киеве.

Назара Верхолу освободили из-под стражи под личное поручительство руководителя департамента контрразведки СБУ, сообщает hromadske из зала суда.

Назар Верхола накануне был подозреваемый в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

При рассмотрении вопроса о мере пресечения прокурор ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме. Адвокат подозреваемого поддержал это ходатайство, после чего судья закрыл заседание.

Прокурор ходатайствовал в отношении сотрудника СБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона гривен. Сторона защиты настаивала на более мягкой мере пресечения.

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В итоге суд назначил сотруднику СБУ личное поручительство.

Адвокат Петр Рябенко заявил в комментарии журналистам, что его подзащитный "действовал в рамках и в порядке, предусмотренных законом".

По этому же делу было предъявлено подозрение военнослужащему Главного управления разведки Министерства обороны Сергею Иванову. Ему инкриминируется покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Печерский районный суд Киева также избрал Иванову меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителем военнослужащего выступил командир его воинской части.

Напомним, перестрелка между представителями СБУ и ГУР произошла в Киеве 2 сентября. В Службе безопасности заявили, что инцидент произошел во время следственных действий по делу о подготовке покушения на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который прибыл в Украину на День Независимости.

Впоследствии СБУ заявила, что к подготовке покушения якобы был причастен заместитель командира Российского добровольческого корпуса Степан Каплунов.