Освобождают из-под стражи: подозреваемого в стрельбе с СБУ военнослужащего ГУР взяли на поруки

Военнослужащему ГУР Минобороны Сергею Иванову, которому было предъявлено подозрение после перестрелки между представителями ГУР и СБУ в Киеве, назначена мера пресечения в виде личного поручительства. Иванова освобождают из-под стражи.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Накануне ГБР сообщило Иванову о подозрении по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Сторона защиты заявила, что будет ходатайствовать об освобождении военнослужащего.

Заседание по вопросу об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме. Прокурор настаивал на таком формате, заявив, что в ходе открытого заседания может быть разглашена государственная тайна.

Защита выступала за открытое рассмотрение дела, ссылаясь на значительный общественный резонанс, который оно вызвало. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

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По делу о перестрелке между представителями СБУ и ГУР подозрения были предъявлены двум лицам. Сотруднику СБУ было предъявлено подозрение по части 2 статьи 365 УК Украины, а военнослужащему ГУР — по статье 348 УК Украины.

Конфликт между СБУ и ГУР — что известно

1 сентября в Telegram-канале РДК появилось сообщение об исчезновении заместителя командира корпуса Степана Каплунова. Начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что Каплунова якобы похитили возле его дома несколько дней назад, а его местонахождение остается неизвестным.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что между представителями ГУР и СБУ произошел конфликт, который может быть связан с исчезновением Каплунова.

Позже в СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ России планировала совершить против одного из лидеров российского оппозиционного национального движения, прибывшего в Украину. По данным СБУ, во время следственных действий по делу о подготовке теракта неизвестные совершили вооруженное нападение на её сотрудников.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, произошедшую 2 сентября в Киеве. Он подчеркнул, что государство не будет рассматривать подобные инциденты как нечто, что кому-то разрешено.

Адвокат заместителя командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровский заявил, что в ходе перестрелки в Киеве ранения получили трое сотрудников ГУР. По его словам, Каплунов уже находится на свободе.

3 сентября СБУ обнародовала дополнительные материалы расследования в отношении бойца ГУР из состава Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова. Среди обнародованных материалов — видео с заявлениями о сотрудничестве с ФСБ и скриншоты переписки с заказчиком убийств.

Свою версию начала конфликта с СБУ 2 сентября также озвучил командир "Спецподразделения Тимура" ГУР Минобороны с позывным "Тимур". В состав этого подразделения входит Российский добровольческий корпус.