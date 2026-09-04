Звільняють з-під варти: підозрюваного у стрілянині з СБУ військовослужбовця ГУР взяли на поруки

Військовослужбовцю ГУР МО Сергію Іванову, якому оголосили підозру після стрілянини між представниками ГУР і СБУ в Києві, обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Іванова звільняють з-під варти.

Про це повідомило видання “РБК-Україна” з посиланням на свого кореспондента із зали суду.

Напередодні ДБР повідомило Іванову про підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Сторона захисту заявляла, що проситиме звільнити військовослужбовця.

Засідання щодо обрання запобіжного заходу проходило в закритому режимі. Прокурор наполягав на такому форматі, заявивши, що під час відкритого засідання може бути розголошена державна таємниця.

Захист виступав за відкритий розгляд, посилаючись на значний суспільний резонанс справи. Суд підтримав клопотання прокурора.

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У справі про стрілянину між представниками СБУ та ГУР підозри отримали двоє людей. Співробітнику СБУ оголосили підозру за частиною 2 статті 365 КК України, а військовослужбовцю ГУР — за статтею 348 КК України.

Конфлікт між СБУ та ГУР — що відомо

1 вересня у Telegram-каналі РДК з’явилося повідомлення про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив, що Каплунова нібито викрали біля його будинку кілька днів тому, а його місцеперебування залишається невідомим.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що між представниками ГУР і СБУ стався конфлікт, який може бути пов’язаний зі зникненням Каплунова.

Пізніше в СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ Росії планувала проти одного з лідерів російського опозиційного національного руху, що прибув в Україну. За даними СБУ, під час слідчих дій у справі про підготовку теракту невідомі здійснили збройний напад на її співробітників.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві. Він наголосив, що держава не сприйматиме подібні інциденти як те, що комусь дозволено.

Адвокат заступника командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровський заявив, що під час стрілянини в Києві поранення отримали троє співробітників ГУР. За його словами, Каплунов уже перебуває на волі.

3 вересня СБУ оприлюднила додаткові матеріали розслідування щодо бійця ГУР зі складу Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Серед оприлюднених матеріалів — відео із заявами про співпрацю з ФСБ та скриншоти листування із замовником убивств.

Свою версію початку конфлікту із СБУ 2 вересня також озвучив командир “Спецпідрозділу Тимура” ГУР Міноборони з позивним “Тимур”. До складу цього підрозділу входить Російський добровольчий корпус.