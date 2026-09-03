$50 тисяч за "двохсотого": СБУ показала скрини листування Каплунова з куратором ФСБ (відео)

Служба безпеки України опублікувала додаткові матеріали розслідування щодо бійця ГУР з Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Ідеться про відео із зізнаннями у співпраці з Федеральною службою безпеки та скрини листування з замовником убивств. При цьому військовий заявив, що зізнання робив під тиском. Які деталі щодо Каплунова та ФСБ розкрили правоохоронці?

Завдяки контрдиверсійній роботі вдалось запобігти убивству російського опозиціонера, який ФСБ планувало провести на День Незалежності України, і виконавцем мав стати заступник командира РДК, заявили в СБУ. На відео з матеріалами розслідування — Степан Каплунов. Нові матеріали опублікували через кілька годин після інтерв'ю бійця РДК та ГУР для медіа NV, у якому він розповів про "викрадення", тиск, стрілянину в Києві та свою невинуватість.

Правоохоронці повідомили, що Каплунов домовився з ФСБ вчинити замах на одного з лідерів російського опозиційного руху (ім'я не вказане). Крім того, фігурант начебто погодився проводити ліквідації інших українських військовослужбовців. Під час слідчих дій отримали докази, які підтверджують контакти з росіянами та готовність до злочину, ідеться у поясненні СБУ. Оскільки чоловік пішов на співпрацю зі слідством, йому не обирали запобіжний захід, повели додому проводити слідчі дії й там сталась "неприпустима конфліктна ситуація".

Відео дня

СБУ показала 15-секундне відео з фрагментом свідчень Каплунова. Чоловік сидить у сонцезахисних окулярах, не помітно синців чи слідів побиття.

"На мене вийшла особа з території Російської Федерації, яка діяла на користь Федеральної служби безпеки з метою вербування мене для здійснення активних дій з ліквідації бійців сил оборони України та інших осіб", — чути на відео.

У публікації служби також є чотири скриншоти, як вказано, з телефона Каплунова, який начебто листувався з куратором ФСБ. Бачимо активне спілкування 19-20 липня: є замовлення "задвохсотити людину" за 50 тис. дол. і оплата на 300 тис.

Конфлікт ГУР та СБУ — скрин про 50 тисяч дол. з телефона Каплунова Конфлікт ГУР та СБУ — скрин розмови з ФСБ з телефона Каплунова Конфлікт ГУР та СБУ — скрин про 300 тисяч дол. з телефона Каплунова Конфлікт ГУР та СБУ — діалог з ФСБ з телефона Каплунова

Конфлікт ГУР та СБУ — що каже Каплунов

Каплунов дав інтерв'ю медіа NV, у якому спростував слова, сказані на відео СБУ. З його слів, він так зробив під тиском правоохоронців. Крім того, з'ясувалось, що його затримали 23 серпня, протримали у невідомому місці кілька днів, потім перевезли в інше місце утримання. 2 вересня чоловіка повезли у квартиру для проведення обшуку, а у квартирі на той перебували бійці з підрозділу ГУР, якому він служив. Зі слів Каплунова, побратими охороняли помешкання, щоб туди нічого не підкинули. Під час стрілянини на повір'ї він перебував у квартирі, а далі СБУ не змогли його вивезти назад у тюрму, бо побратими не допустили.

"Перебуваючи у своєму незавидному становищі, так, я повністю погодився з їхньою версією про те, що в мене була комунікація з ФСБ, я її пізніше переключив на свого безпосереднього командира Дмитра [Іванова]", — чути на відео.

Конфлікт ГУР та СБУ — заява Каплунова щодо ФСБ

Стрілянина у Києві — деталі сутички ГУР та СБУ

Фокус писав про стрілянину у Києві, яка виявилась сутичкою ГУР та СБУ. У мережі з'явились кадри з конфліктуючими чоловіками, які стояли один навпроти одного з 3 год до 10-12 год 2 вересня. Згодом стало відомо, що справа стосується Каплунова та справи СБУ про замах на російського опозиціонера.

Зазначимо, стрілянину у Києві прокоментував командир спецпідрозділу Тимура ГУР. З його слів, проблема полягала у тому, що бойового командира викрали без пояснень й тримали без надання обвинувачень. Крім того, сутичка на подвір'ї та стрілянина сталась через недотримання домовленостей бійцями СБУ, які почали стріляти по беззбройних ГУРівцях.

Нагадуємо, ексглава ГУР та глава офісу президента Кирило Буданові відреагував на сутичку ГУР та СБУ: серед іншого, сказав що не можна стріляти посеред міста.