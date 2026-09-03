$50 тысяч за "двухсотого": СБУ показала скрины переписки Каплунова с куратором ФСБ (видео)

Служба безопасности Украины опубликовала дополнительные материалы расследования в отношении бойца ГУР из Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова. Речь идет о видео с признаниями в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности и скриншотах переписки с заказчиком убийств. При этом военный заявил, что признания давал под давлением. Какие подробности о Каплунове и ФСБ раскрыли правоохранители?

Благодаря контрдиверсионной работе удалось предотвратить убийство российского оппозиционера, которое ФСБ планировала совершить в День Независимости Украины, а исполнителем должен был стать заместитель командира РДК, заявили в СБУ. На видео с материалами расследования — Степан Каплунов. Новые материалы опубликовали через несколько часов после интервью бойца РДК и ГУР для медиа NV, в котором он рассказал о "похищении", давлении, стрельбе в Киеве и своей невиновности.

Правоохранители сообщили, что Каплунов договорился с ФСБ о покушении на одного из лидеров российского оппозиционного движения (имя не указано). Кроме того, фигурант якобы согласился проводить ликвидации других украинских военнослужащих. В ходе следственных действий были получены доказательства, подтверждающие контакты с россиянами и готовность к совершению преступления, говорится в пояснении СБУ. Поскольку мужчина пошел на сотрудничество со следствием, ему не избирали меру пресечения, его отвели домой для проведения следственных действий, и там произошла "допустимая конфликтная ситуация".

Відео дня

СБУ показала 15-секундное видео с фрагментом показаний Каплунова. Мужчина сидит в солнцезащитных очках, синяков или следов избиения не видно.

"Ко мне подошёл человек с территории Российской Федерации, который действовал в интересах Федеральной службы безопасности с целью вербовки меня для совершения активных действий по ликвидации бойцов сил обороны Украины и других лиц", — слышно на видео.

В публикации службы также приведены четыре скриншота, как указано, с телефона Каплунова, который якобы переписывался с куратором ФСБ. Видно активное общение 19–20 июля: есть заказ "задвохсотити человека" за 50 тыс. долл. и оплата в размере 300 тыс.

Конфликт между ГУР и СБУ — скриншот о 50 тысячах долларов с телефона Каплунова Конфликт между ГУР и СБУ — скриншот разговора с ФСБ с телефона Каплунова Конфликт между ГУР и СБУ — скриншот о 300 тысячах долларов с телефона Каплунова Конфликт между ГУР и СБУ — диалог с ФСБ по телефону Каплунова

Конфликт между ГУР и СБУ — что говорит Каплунов

Каплунов дал интервью СМИ NV, в котором опроверг слова, сказанные на видео СБУ. По его словам, он поступил так под давлением правоохранителей. Кроме того, выяснилось, что его задержали 23 августа, продержали в неизвестном месте несколько дней, затем перевезли в другое место содержания. 2 сентября мужчину отвезли в квартиру для проведения обыска, а в квартире в тот момент находились бойцы из подразделения ГУР, в котором он служил. По словам Каплунова, сослуживцы охраняли квартиру, чтобы туда ничего не подбросили. Во время перестрелки он, по его словам, находился в квартире, а потом СБУ не смогла его вывезти обратно в тюрьму, потому что сослуживцы не допустили этого.

"Находясь в своём незавидном положении, да, я полностью согласился с их версией о том, что у меня была связь с ФСБ, которую я позже переключил на своего непосредственного командира Дмитрия [Иванова]", — слышно на видео.

Конфликт между ГУР и СБУ — заявление Каплунова по поводу ФСБ

Стрельба в Киеве — подробности столкновения между ГУР и СБУ

Фокус писал о перестрелке в Киеве, которая оказалась столкновением между ГУР и СБУ. В сети появились кадры с конфликтующими мужчинами, которые стояли друг напротив друга с 3 до 10–12 часов 2 сентября. Впоследствии стало известно, что дело касается Каплунова и расследования СБУ о покушении на российского оппозиционера.

Отметим, что стрельбу в Киеве прокомментировал командир спецподразделения "Тимур" ГУР. По его словам, проблема заключалась в том, что боевого командира похитили без объяснений и удерживали без предъявления обвинений. Кроме того, стычка во дворе и стрельба произошли из-за несоблюдения договоренностей бойцами СБУ, которые начали стрелять по безоружным сотрудникам ГУР.

Напоминаем, что экс-глава ГУР и глава офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на столкновение между ГУР и СБУ: в частности, он заявил, что нельзя стрелять в центре города.