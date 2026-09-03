Покушение на чеченского оппозиционера: в чем СБУ подозревает заместителя командира РДК, — СМИ

Служба безопасности Украины подозревает заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова в подготовке покушения на главу правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмеда Закаева.

Источники "Суспильного" утверждают, что Ахмед Закаев приезжал в Украину на День Независимости 24 августа. Именно тогда готовилось покушение на "одного из лидеров российской оппозиции".

Между тем 3 сентября СБУ заявила о раскрытии контактов заместителя командира Российского добровольческого корпуса ГУР МОУ Степана Каплунова со спецслужбами РФ.

"Указанное лицо должно было организовать покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который в это время должен был прибыть в Украину", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, подозреваемый (его имя прямо не называется, но видеокадры и контекст свидетельствуют о том, что речь идет о Каплунове) якобы получил задание на ликвидацию и других военнослужащих Сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение. Подготовка преступления была своевременно пресечена, заявляет СБУ.

Відео дня

Служба безопасности утверждает, что подозреваемый признал факт контактов с ФСБ, а в его телефоне были найдены доказательства. Поэтому в отношении военного РДК была применена "мера пресечения".

Также было опубликовано видео со Степаном Каплуновым, на котором он признается, что его "завербовало ФСБ".

Впрочем, адвокат Степана Каплунова Тарас Боровский уже прокомментировал обнародованное СБУ видео и заявил, что оно снято "в неволе под давлением, пытками и угрозами убийства".

Дело Степана Каплунова и конфликт между СБУ и ГУР — что известно

Всё началось 1 сентября, когда в Telegram-канале РДК появилось сообщение об исчезновении заместителя командира корпуса Степана Каплунова. Начальник штаба РДК Александр Фортуна утверждал, что несколько дней назад его якобы похитили возле его дома и в настоящее время местонахождение Каплунова неизвестно.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ и что это каким-то образом связано с исчезновением Степана Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину. Также сообщили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, произошедшую 2 сентября в Киеве. Президент подчеркнул, что такие инциденты "не будут восприниматься государством как нечто, что кому-то разрешено".

Между тем адвокат заместителя командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровский заявил, что в ходе перестрелки в Киеве были ранены трое сотрудников ГУР. Он также сообщил, что его клиент уже на свободе.

В Генеральной прокуратуре заявили, что правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту угрозы и покушения на жизнь сотрудника СБУ.

3 сентября стало известно, что Зеленский уволил начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.

Утром 3 сентября заместитель командира Российского добровольческого корпуса (РДК) Степан Каплунов заявил, что 23 августа на него "напали неизвестные", которые "представились сотрудниками полиции" и увезли в неизвестном направлении "в тайную тюрьму".

Также появилось видео с камер наблюдения, на котором видно начало конфликта.

Также на перестрелку в Киеве с участием бойцов ГУР и Службы безопасности Украины отреагировал глава Офиса президента и бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.