Замах на чеченського опозиціонера: в чому СБУ підозрює заступника командира РДК, — ЗМІ

Служба безпеки України підозрює заступника командира Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова в підготовці замаху на главу уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмеда Закаєва.

Джерела "Суспільного" стверджують, що Ахмед Закаєв приїжджав до України на День Незалежності 24 серпня. Саме тоді готувався замах на "одного з лідерів російської опозиції".

Тим часом 3 вересня СБУ заявила про викриття контактів заступника командира Російського добровольчого корпусу ГУР МОУ Степана Каплунова із спецслужбами РФ.

"Вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну", — сказано у повідомленні.

За даними СБУ, підозрюваний (його ім'я прямо не називається, але відеокадри та контекст свідчать, що йдеться про Каплунова) нібито отримав завдання на ліквідацію й інших військових Сил оборони України в обмін на грошову винагороду. Підготовку злочину було вчасно зупинено, заявляє СБУ.

Відео дня

Служба безпеки стверджує, що підозрюваний визнав факт контактів з ФСБ, а в його телефоні знайшли докази. Тому до військового РДК застосували "запобіжний захід".

Було також опубліковане відео зі Степаном Каплуновим, на якому він зізнається, що його "завербувало ФСБ".

Втім адвокат Степана Каплунова Тарас Боровський вже прокоментував оприлюднене СБУ відео та заявив, що воно зняте "в неволі під тиском, катуваннями і погрозами вбивства".

Справа Степана Каплунова та конфлікт між СБУ та ГУР — що відомо

Все почалось 1 вересня, коли у Telegram-каналі РДК з'явився допис про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна стверджував, що кілька днів тому того нібито викрали біля його будинку і нині місцеперебування Каплунова невідоме.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Степана Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну. Та повідомили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, який стався 2 вересня в Києві. Президент наголосив, що такі інциденти "не будуть сприйматися державою, як щось таке, що комусь дозволено".

Тим часом адвокат заступника командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровський заявив, що під час стрілянини в Києві були поранені троє співробітників ГУР. Та розповів, що його клієнт вже на волі.

В Офісі генпрокурора заявили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника СБУ.

3 вересня стало відомо, що Зеленський звільнив начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова.

Вранці 3 вересня заступник командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Степан Каплунов заявив, що 23 серпня на нього "напали невідомі", які "представилися співробітниками поліції" та вивезли в невідомому напрямку "у таємну в'язницю".

Також з'явилось відео з камер спостереження на якому видно початок конфлікту.

Також на стрілянину у Києві за участю бійців ГУР та Служби безпеки України відреагував глава офісу президента та колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.