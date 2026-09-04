Перестрілка у Києві з ГУР: службовцю СБУ Назару Верхолі обрали запобіжний захід

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки службовцеві СБУ Назару Верхолі, який фігурує у справі про стрілянину між ГУР та СБУ в Києві.

Назара Верхолу звільнили з-під варти під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ, повідомляє hromadske із зали суду.

Назар Верхола напередодні отримав підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Під час розгляду питання про запобіжний захід прокурор попросив провести засідання у закритому режимі. Адвокат підозрюваного підтримав це клопотання, після чого суддя закрив засідання.

Прокурор просив для службовця СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 мільйон гривень. Сторона захисту наполягала на більш м'якому запобіжному заході.

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У підсумку суд обрав співробітнику СБУ особисту поруку.

Адвокат Петро Рябенко заявив у коментарі журналістам, що його підзахисний "діяв у межах та в спосіб передбачений законом".

У цій самій справі було повідомлено про підозру і військовослужбовцю Головного управління розвідки Міністерства оборони Сергію Іванову. Йому інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу. Печерський районний суд Києва також обрав Іванову запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителем військового став командир його військової частини.

Нагадаємо, стрілянина між представниками СБУ та ГУР сталася у Києві 2 вересня. У Службі безпеки заявляли, що інцидент виник під час слідчих дій у справі про підготовку замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху, який прибув до України на День Незалежності.

Згодом СБУ заявила, що до підготовки замаху нібито був причетний заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов.