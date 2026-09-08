В Киеве студентов собрали под открытым небом во время воздушной тревоги: в сети возмутились (видео)

В Киеве состоялось массовое собрание молодежи во время воздушной тревоги и угрозы атаки БПЛА.

В Киевском университете интеллектуальной собственности и права прошли массовые торжества по случаю церемонии посвящения в студенты — 2026. Несмотря на объявленную в столице воздушную тревогу и прямую угрозу со стороны дронов, сотни первокурсников собрались на открытой площадке. Организаторы не только провели мероприятие под открытым небом, но и транслировали его в прямом эфире на официальных страницах учебного заведения в социальных сетях.

Стоит отметить, что официальный анонс мероприятия был заранее опубликован в Instagram-аккаунте университета.

В сообщении говорилось, что руководство вуза — президент университета, академик Сергей Кивалов и ректор, профессор Василий Фелик — вместе с певицей Натальей Могилевской приглашают первокурсников на праздник 8 сентября в 11:00. Организаторы обещали студентам "праздничную атмосферу, яркое выступление Натальи Могилевской и незабываемое начало студенческой жизни".

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Сообщение со страницы Киевского университета интеллектуальной собственности и права

При этом руководство вуза, судя по всему, не учло один из комментариев к этому посту.

"Надеюсь, вы заботитесь о безопасности детей, и церемония посвящения будет проходить в укрытии, а не на стадионе! Очень здорово, что вы дарите детям положительные эмоции в эти тяжелые времена, но учитывая то, что сегодня происходит в столице, в первую очередь — стоит подумать об их защите!" — отметил пользователь с ником bubububababa__bu.

Мероприятие началось во время воздушной тревоги

8 сентября в 11:00 в Киеве Киевская городская военная администрация сообщила об объявлении воздушной тревоги. Через две минуты Киевская городская военная администрация уточнила, что причиной послужила угроза со стороны БПЛА, и призвала жителей направиться в ближайшие укрытия.

Уже в 11:30 КМВА сообщила о возгорании офисного здания в Соломенском районе в результате вражеской атаки.

А в 12:17 в столице объявили красный уровень опасности из-за угрозы со стороны беспилотников.

Таким образом, массовое собрание молодежи состоялось в то время, когда в небе над Киевом летали дроны и работала ПВО.

Реакция университета

Руководство учебного заведения впоследствии опубликовало сообщение о том, что концерт пришлось прервать. Впрочем, это произошло после волны недовольства со стороны родителей в связи с игнорированием воздушной угрозы. В комментариях они возмущались тем, что дети во время воздушной тревоги оставались на открытом пространстве, а также заявляли, что не могли дозвониться до администрации учреждения, чтобы выяснить ситуацию. Некоторые пользователи также обвинили организаторов в удалении критических комментариев из поста.

Официальных комментариев со стороны учреждения по поводу этих обвинений пока нет.

Сообщение со страницы Киевского университета интеллектуальной собственности и права

Стоит отметить, что накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о решении Совета обороны столицы о запрете проведения развлекательных и спортивных мероприятий на открытом воздухе. Однако это решение вступает в силу только с 00:00 10 сентября.

Ранее университет проводил обучение по вопросам безопасности

Отметим, что на сайте Киевского университета интеллектуальной собственности и права размещено сообщение об обучении студентов и преподавателей, которое проводили спасатели. Университет подчеркивал необходимость знать порядок действий при звуке сирены, эвакуации и пожаре.

Именно поэтому ключевой вопрос в ситуации 8 сентября — где именно находились студенты во время сигнала тревоги и имели ли они доступ к укрытию. В доступном анонсе посвящения эти детали не указаны.

Напомним, в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 8 сентября погибли два человека, ещё семеро получили ранения. В столице повреждены жилые многоэтажки и нежилые здания, а последствия ударов зафиксированы как минимум в пяти районах города. Спасатели эвакуировали 13 человек, в частности сообщалось об ударе недалеко от станции метро "Тараса Шевченко".

Кроме того, мы писали, что во время воздушных тревог в Киеве решено изменить порядок работы метро и движения по открытым участкам в зависимости от уровня угрозы. Так, при желтом уровне зеленая ветка будет работать без ограничений и перевозить пассажиров через Южный мост, а при красном уровне движение ограничат на участках "Сырец" — "Выдубичи" и "Славутич" — "Красный хутор".