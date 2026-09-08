У Києві студентів зібрали просто неба під час повітряної тривоги: в мережі обурилися (відео)

Масове зібрання молоді відбулося у Києві під час повітряної тривоги та загрози атаки БПЛА.

У Київському університеті інтелектуальної власності та права відбулися масові урочистості з нагоди Посвяти в студенти — 2026. Попри оголошену в столиці повітряну тривогу та пряму загрозу дронів, сотні першокурсників зібрали на відкритому майданчику. Організатори не лише проводили захід просто неба, а й транслювали його в прямому ефірі на офіційних сторінках закладу в соціальних мережах.

Варто зазначити, що офіційний анонс події було заздалегідь оприлюднено в Instagram-акаунті університету.

У дописі йшлося, що керівництво вишу — президент університету, академік Сергій Ківалов та ректор, професор Василь Фелик — разом із співачкою Наталією Могилевською запрошують першокурсників на свято 8 вересня об 11:00. Організатори обіцяли студентам "святкову атмосферу, яскравий виступ Наталії Могилевської та незабутній початок студентського життя".

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Допис зі сторінки Київського університету інтелектуальної власності та права

При цьому керівництво вишу, схоже, не взяло до уваги один з коментарів до допису.

"Сподіваюсь, ви дбаєте про безпеку дітей і посвята буде відбуватись в укритті, а не на стадіоні! Дуже круто, що ви додаєте дітям позитивних емоцій в тяжкому сьогоденні, але зважаючи на те, що сьогодні відбувається в столиці, в першу чергу — варто подумати про їх захист!" — відзначив користувач з ніком bubububababa__bu.

Захід розпочався під час повітряної тривоги

У Києві 8 вересня об 11:00 Київська міська військова адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги. Через дві хвилини Київська міська військова адміністрація уточнила, що причиною стала загроза БпЛА, і закликала мешканців пройти до найближчих укриттів.

Вже о 11:30 КМВА повідомила про загоряння офісної будівлі у Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки.

А о 12:17 у столиці оголосили червоний рівень небезпеки через загрозу безпілотників.

Таким чином, масове зібрання молоді відбулося, коли в небі над Києвом літали дрони і працювало ППО.

Реакція університету

Керівництво навчального закладу згодом опублікувало допис, що концерт довелося перервати. Втім, сталось це після хвилі невдоволення з боку батьків щодо ігнорування повітряної небезпеки. У коментарях вони обурювалися тим, що діти під час повітряної тривоги залишалися на відкритому просторі, а також заявляли, що не могли додзвонитися до адміністрації закладу, щоб з’ясувати ситуацію. Деякі користувачі також звинуватили організаторів у видаленні критичних коментарів із допису.

Офіційних кометарів закладу щодо цих звинувачень наразі немає.

Допис зі сторінки Київського університету інтелектуальної власності та права

Варто зазначити, що напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомив про рішення Ради оборони столиці щодо заборони проведення розважальних і спортивних заходів на відкритому повітрі. Однак це рішення вступає в силу лише з 00:00 10 вересня.

Університет раніше проводив навчання з безпеки

Зазначимо, що на сайті Київського університету інтелектуальної власності та права є повідомлення про навчання для студентів і викладачів, яке проводили рятувальники. Університет наголошував на необхідності знати порядок дій під час сирени, евакуації та пожежі.

Саме тому ключове питання у ситуації 8 вересня — де саме перебували студенти під час сигналу тривоги та чи мали вони доступ до укриття. У доступному анонсі посвяти ці деталі не вказані.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ на Київ в ніч на 8 вересня загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. У столиці пошкоджені житлові багатоповерхівки та нежитлові будівлі, а наслідки ударів зафіксували щонайменше у п’яти районах міста. Рятувальники врятували 13 людей, зокрема повідомлялося про удар неподалік станції метро "Тараса Шевченка".

Крім того, ми писали, що під час повітряних тривог у Києві вирішено змінити порядок роботи метро та руху відкритими ділянками залежно від рівня загрози. Так, за жовтого рівня зелена гілка працюватиме без обмежень і перевозитиме пасажирів через Південний міст, а за червоного рух обмежать ділянками "Сирець" — "Видубичі" та "Славутич" — "Червоний хутір".