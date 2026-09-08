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У Києві студентів зібрали просто неба під час повітряної тривоги: в мережі обурилися (відео)

У Києві сотні студентів зібрали просто неба, ігноруючи тривогу
Посвята в студенти під час тривоги

Масове зібрання молоді відбулося у Києві під час повітряної тривоги та загрози атаки БПЛА.

У Київському університеті інтелектуальної власності та права відбулися масові урочистості з нагоди Посвяти в студенти — 2026. Попри оголошену в столиці повітряну тривогу та пряму загрозу дронів, сотні першокурсників зібрали на відкритому майданчику. Організатори не лише проводили захід просто неба, а й транслювали його в прямому ефірі на офіційних сторінках закладу в соціальних мережах.

Варто зазначити, що офіційний анонс події було заздалегідь оприлюднено в Instagram-акаунті університету.

У дописі йшлося, що керівництво вишу — президент університету, академік Сергій Ківалов та ректор, професор Василь Фелик — разом із співачкою Наталією Могилевською запрошують першокурсників на свято 8 вересня об 11:00. Організатори обіцяли студентам "святкову атмосферу, яскравий виступ Наталії Могилевської та незабутній початок студентського життя".

Відео дня
Анонс урочистостей заздалегідь опублікували на сторінці навчального закладу в Instagram
Допис зі сторінки Київського університету інтелектуальної власності та права

При цьому керівництво вишу, схоже, не взяло до уваги один з коментарів до допису.

"Сподіваюсь, ви дбаєте про безпеку дітей і посвята буде відбуватись в укритті, а не на стадіоні! Дуже круто, що ви додаєте дітям позитивних емоцій в тяжкому сьогоденні, але зважаючи на те, що сьогодні відбувається в столиці, в першу чергу — варто подумати про їх захист!" — відзначив користувач з ніком bubububababa__bu.

Захід розпочався під час повітряної тривоги

У Києві 8 вересня об 11:00 Київська міська військова адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги. Через дві хвилини Київська міська військова адміністрація уточнила, що причиною стала загроза БпЛА, і закликала мешканців пройти до найближчих укриттів.

Вже о 11:30 КМВА повідомила про загоряння офісної будівлі у Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки.

А о 12:17 у столиці оголосили червоний рівень небезпеки через загрозу безпілотників.

Таким чином, масове зібрання молоді відбулося, коли в небі над Києвом літали дрони і працювало ППО.

Реакція університету

Керівництво навчального закладу згодом опублікувало допис, що концерт довелося перервати. Втім, сталось це після хвилі невдоволення з боку батьків щодо ігнорування повітряної небезпеки. У коментарях вони обурювалися тим, що діти під час повітряної тривоги залишалися на відкритому просторі, а також заявляли, що не могли додзвонитися до адміністрації закладу, щоб з’ясувати ситуацію. Деякі користувачі також звинуватили організаторів у видаленні критичних коментарів із допису.

Офіційних кометарів закладу щодо цих звинувачень наразі немає.

Інформація про дотримання безпекових вимог з’явилася після хвилі невдоволення з боку батьків
Допис зі сторінки Київського університету інтелектуальної власності та права

Варто зазначити, що напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомив про рішення Ради оборони столиці щодо заборони проведення розважальних і спортивних заходів на відкритому повітрі. Однак це рішення вступає в силу лише з 00:00 10 вересня.

Університет раніше проводив навчання з безпеки

Зазначимо, що на сайті Київського університету інтелектуальної власності та права є повідомлення про навчання для студентів і викладачів, яке проводили рятувальники. Університет наголошував на необхідності знати порядок дій під час сирени, евакуації та пожежі.

Саме тому ключове питання у ситуації 8 вересня — де саме перебували студенти під час сигналу тривоги та чи мали вони доступ до укриття. У доступному анонсі посвяти ці деталі не вказані.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ на Київ в ніч на 8 вересня загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. У столиці пошкоджені житлові багатоповерхівки та нежитлові будівлі, а наслідки ударів зафіксували щонайменше у п’яти районах міста. Рятувальники врятували 13 людей, зокрема повідомлялося про удар неподалік станції метро "Тараса Шевченка".

Крім того, ми писали, що під час повітряних тривог у Києві вирішено змінити порядок роботи метро та руху відкритими ділянками залежно від рівня загрози. Так, за жовтого рівня зелена гілка працюватиме без обмежень і перевозитиме пасажирів через Південний міст, а за червоного рух обмежать ділянками "Сирець" — "Видубичі" та "Славутич" — "Червоний хутір".