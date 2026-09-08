В Киевской области сократят комендантский час: что известно об укрытиях и защите АЗС

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о сокращении комендантского часа для столичного региона. Для жителей Киевской области запрет на свободное передвижение будет действовать с 1:00 до 5:00. Какие изменения ждут жителей области на фоне продолжающихся ударов реактивных дронов РФ?

Решение о сокращении продолжительности комендантского часа вступит в силу с 0:00 10 сентября, говорится в сообщении Ткаченко в Telegram-канале. Причина изменений — синхронизация с режимом в Киеве, о котором стало известно накануне. Также отмечается, что это "сбалансированный шаг" для облегчения жизни предпринимателей в условиях непрекращающихся обстрелов.

Сообщение чиновника о продолжительности комендантского часа появилось вечером 8 сентября, в то время как в Киеве и Киевской области продолжалась воздушная тревога из-за налета реактивных дронов РФ.

"Этим решением мы также синхронизируемся с городом Киевом, ведь любой разрыв в решениях буквально приведет к недоразумениям для наших людей", — пояснил Ткаченко.

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Выяснилось, что Киевская областная государственная администрация утвердила другие решения относительно мер безопасности во время российских обстрелов. В первую очередь будут разработаны специальные рекомендации для АЗС о том, как действовать в условиях воздушных угроз: Ткаченко не уточнил, когда эти рекомендации будут готовы. Цель новых инструкций — четкие правила для АЗС: что делать во время тревоги, какими должны быть укрытия для оборудования, как расставлять машины и топливо для свободного подъезда скорой помощи и пожарных и т. д. Кроме того, предусмотрено, что на каждой автозаправочной станции будет собственное укрытие для персонала и водителей. Также проведут ревизию всех АЗС и проверку соблюдения требований безопасности.

Комендантский час — решение Киевской областной государственной администрации в отношении АЗС Фото: Скриншот

Еще одно нововведение касается защиты людей, путешествующих на поездах "Укрзалізниці". В решении ОВА говорится о том, что следует установить дополнительные мобильные укрытия, поскольку РФ наносит удары по поездам, и пассажирам требуется все больше мест, где можно укрыться от удара.

Комендантский час — решение Киевской областной государственной администрации об убежищах

Комендантский час — подробности обеспечения безопасности во время войны

Отметим, что 7 сентября Фокус писал об изменении комендантского часа в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о решении Совета обороны столицы, согласно которому запрет на свободное передвижение будет действовать с 1:00 до 5:00. Кроме того, изменяется режим работы различных заведений и транспорта во время разных типов воздушных тревог. Во время "желтой" угрозы заведениям общественного питания разрешается работать, так же будут действовать и ЦНАП. При этом движение по мостам не будет перекрываться, но будут действовать ограничения в течение получаса после начала и окончания тревоги. Кроме того, будет работать метро, но также с ограничениями на движение через Днепр. При "красной" ракетной угрозе все заведения должны закрываться, а персонал и люди — перемещаться в укрытия.

Напоминаем, что 2 сентября стало известно о двух видах воздушных тревог, которые обозначают разные уровни угрозы для украинцев. Между тем советник президента Сергей Бескрестнов продемонстрировал оригинальный самодельный способ защиты АЗС.