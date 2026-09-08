У Київській області скоротять комендантську годину: що відомо про укриття та захист АЗС

Глава Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про скорочення комендантської години для столичного регіону. Для жителів Київщини заборона на вільне пересування триватиме з 1:00 по 5:00. Які новації очікують мешканців області на тлі тривалих ударів реактивних дронів РФ?

Рішення про скорочення тривалості комендантської години почне діяти з 0:00 10 вересня, ідеться у повідомленні Ткаченка у Telegram-каналі. Причина змін — синхронізація з режимом у Києві, про яке стало відомо напередодні. Також зауважується, що це "збалансований крок" для полегшення життя підприємців під час невпинних обстрілів.

Допис посадовця про тривалість комендантської години з'явився увечері 8 вересня, поки у Києві та Київській області й далі тривала повітряна тривога через наліт реактивних дронів РФ.

"Цим рішенням ми також синхронізуємося з містом Києвом, адже будь-який розрив в рішеннях буквально призведе до непорозумінь для наших людей", — пояснив Ткаченко.

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З'ясувалось, що Київська ОВА затвердила інші рішення щодо заходів безпеки під час російських обстрілів. Насамперед розроблять спеціальні рекомендації для АЗС щодо того, як діяти в умовах повітряних загроз: Ткаченко не уточнив, коли будуть готові ці рекомендації. Мета нових інструкцій — чіткі правила для АЗС, що робити під час тривоги, які мають бути укриття для устаткування, як розставляти машини та пальне для вільного під'їзду швидких та пожежників тощо. Крім того, передбачатиметься, що у кожної автозаправки буде власне укриття для персоналу та водіїв. Також проведуть ревізію усіх АЗС та перевірять, чи виконані вимоги.

Комендантська година — рішення Київської ОВА щодо АЗС Фото: Скриншот

Ще одна новація стосується захисту людей, які переміщуються потягами "Укрзалізниці". У рішенні ОВА ідеться про те, що слід встановити додаткові мобільні укриття, оскільки РФ атакує потягом і пасажирам потрібно все більше точок, де можна сховатись від удару.

Комендантська година — рішення Київської ОВА щодо укриттів

Комендантська година — деталі захисту під час війни

Зазначимо, 7 вересня Фокус писав про зміну комендантської години у Києві. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про рішення Ради оборони столиці, відповідно до якого заборона вільного пересування триватиме з 1:0 до 5:00. Крім того, змінюють режим роботи різних закладів та транспорту під час різних типів повітряних тривог. Під час "жовтої" загрози закладам громадського харчування працювати дозволяють, так само будуть діяти й у ЦНАП. При цьому не закриватимуть рух мостами, але будуть обмеження за пів години після початку та завершення тривоги. Крім того, працюватиме метро, але також з обмеженнями на рух через Дніпро. При "червоній" ракетній загрозі усі заклади повинні зачинятись, а персонал та люди — переміщуватись в укриття.

Нагадуємо, 2 вересня стало відомо про два види повітряних тривог, які говорять про різні рівні загроз для українців. Тим часом радник президента Сергій Бексрестнов показав оригінальний саморобний спосіб захисту АЗС.