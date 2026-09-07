Прозоре та хитається від вітру: "Флеш" показав оригінальний захист АЗС від FPV (відео)

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про варіант захисту автозаправних станцій від влучань російських FPV-дронів — звичайних та на оптоволокні. Метод застосували на одній з АЗС відомої мережі — це пласткові завіси, якими обвішали територію. При цьому потенційні клієнти не знали, як дістатись до пального, а у соцмережах засумнівались, чи це дієвий метод. Яке рішення для АЗС показав "Флеш" на відео, яке отримав від невказаного автора?

Відео з АЗС, яка має особливий захист від FPV, з'явилось на сторінці Facebook Бескрестнова вдень 7 вересня, тим часом як влітку надходила інформація про серію влучань дронів РФ по заправках та про можливий дефіцит пального біля фронту. "Флеш" написав, що це один з варіантів захисту, який не вбереже від "Шахеда", але захистить від FPV. На записі — заправка, по периметру якої підвісили стрічкові (смугові) ПВХ-завіси, схожі на термоштори, які вішають у закладах для збереження холоду чи тепла, для захисту від пилу/комах. Авторка відео — водійка, яка об'їжджає конструкцію і пише, що "такі зараз наші реалії".

Відео дня

Експерт з радіотехніки зазначив, що подібне пристосування на АЗС може вберегти від удару FPV на оптоволокні чи на радіокеруванні й навіть від легких дронів літакового типу.

"Нові виклики війни породжують нові рішення щодо захисту", — написав "Флеш".

Під дописом Бескрестного з'явилось майже чотири сотні реакцій та майже 30 коментарів. Користувачі соцмереж не погодились, що пластикові стрічки вбережуть від удару дрона. Зауважується, що при детонації поза межами цього пластикового периметра, який хитається на вітрі, уламки без проблем долетять до пального та устаткування й викличуть пожежу. Інші писали, що ключові точки краще обкласти мішками з піском та блоками. Також писали, що подібні смуги можуть пошкребти авто, коли на них налипне велика кількість пилу та піску. Також була рекомендація біля кожної АЗС ставити кулеметну установку Skyfall, але за межами міста. "Флеш" поки не публікував уточнення чи спростування щодо інших варіантів захисту заправок, які озвучили у мережі.

Удари РФ по АЗС — реакція на ідею ПВХ-стрічок для захисту від FPV Фото: Скриншот

Удари РФ по АЗС — деталі

Зазначимо, влітку Фокус писав про серію ударів РФ по АЗС на сході та неподалік на лінії фронту. Зокрема, у Харкові військова адміністрація писала про вісім ударів по заправках протягом двох днів. Експерт Петро Льоушкін на початку липня розповів, що протягом місяця РФ вибила 200 з 5000 заправок. Крім того, з'явилась інформація про вибивання усіх заправок на трасі від Харкова до Полтави: втім, в ОВА ці дані спростували. Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк озвучив кілька рекомендацій щодо того, як Україна могла б розв'язати проблему з АЗС та дефіцитом пального через влучання дронів у заправки біля фронту. Серед пропозицій — створити децентралізовану мережу, щоб машини могли заправлятись буквально з бензовозів. Також була ідея зменшити регулювання та контроль за цією сферою, щоб задовольнити попит військових та цивільних.

Нагадуємо, 4 вересня експерт попередив про зростання цін на дизельне пальне і про те, які будуть наслідки для українців.