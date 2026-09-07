Прозрачное и качается от ветра: "Флэш" показал оригинальную защиту АЗС от FPV (видео)

Советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о способе защиты автозаправочных станций от атак российских FPV-дронов — как обычных, так и на оптоволокне. Метод применили на одной из АЗС известной сети — это пластиковые полоски, которыми обвесили территорию. При этом потенциальные клиенты не знали, как добраться до топлива, а в соцсетях усомнились, является ли это эффективным методом. Какое решение для АЗС продемонстрировал "Флеш" на видео, полученном от неуказанного автора?

Видео с АЗС, оснащённой специальной защитой от FPV, появилось на странице Бескрестнова в Facebook днем 7 сентября, в то время как летом поступала информация о серии ударов дронов РФ по заправкам и о возможном дефиците топлива вблизи фронта. "Флеш" написал, что это один из вариантов защиты, который не убережёт от "Шахеда", но защитит от FPV. На записи — заправка, по периметру которой подвесили ленточные (в виде полос) ПВХ-занавеси, похожие на термошторы, которые вешают для сохранения холода или тепла, для защиты от пыли/насекомых. Автор видео — водительница, которая объезжает конструкцию и пишет, что "таковы сейчас наши реалии".

Відео дня

Эксперт по радиотехнике отметил, что подобное устройство на АЗС может защитить от удара FPV-дронов, использующих оптоволокно или радиоуправление, и даже от легких дронов авиационного типа.

"Новые вызовы войны порождают новые решения в области защиты", — написал "Флеш".

Под постом Бескрестного появилось почти четыре сотни реакций и почти 30 комментариев. Пользователи соцсетей не согласились с тем, что пластиковые ленты защитят от удара дрона. Отмечается, что при взрыве за пределами этого пластикового периметра, который колышется на ветру, осколки без проблем долетят до топлива и оборудования и вызовут пожар. Другие писали, что ключевые точки лучше обложить мешками с песком и блоками. Также отмечали, что подобные полосы могут поцарапать автомобили, если на них налипнет большое количество пыли и песка. Также была рекомендация у каждой АЗС устанавливать пулеметную установку Skyfall, но за пределами города. "Флеш" пока не публиковал ни уточнений, ни опровержений относительно других вариантов защиты заправок, которые озвучивались в сети.

Удары РФ по АЗС — реакция на идею использования ПВХ-лент для защиты от FPV Фото: Скриншот

Удары РФ по АЗС — подробности

Отметим, что летом Фокус писал о серии ударов РФ по АЗС на востоке и вблизи линии фронта. В частности, в Харькове военная администрация сообщила о восьми ударах по заправкам в течение двух дней. Эксперт Петр Леушкин в начале июля сообщил, что за месяц РФ вывела из строя 200 из 5000 заправок. Кроме того, появилась информация о выводе из строя всех заправок на трассе от Харькова до Полтавы: впрочем, в ОГА эти данные опровергли. Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк озвучил несколько рекомендаций о том, как Украина могла бы решить проблему с АЗС и дефицитом топлива из-за попаданий дронов по заправкам у фронта. Среди предложений — создать децентрализованную сеть, чтобы машины могли заправляться буквально из бензовозов. Также была идея уменьшить регулирование и контроль в этой сфере, чтобы удовлетворить спрос военных и гражданских лиц.

Напоминаем, что 4 сентября эксперт предупредил о росте цен на дизельное топливо и о том, какие последствия это будет иметь для украинцев.