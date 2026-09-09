Покушение на 71-летнего врача в Киеве: прокуроры раскрыли подробности и назвали вероятный мотив

По данным следствия, у мужчины, подозреваемого в покушении на умышленное убийство директора частного медицинского центра в Киеве, незадолго до этого скончалась жена после лечения в этой клинике.

По данным следствия, военнослужащий, ранее самовольно покинувший воинскую часть, совершил покушение на умышленное убийство директора частного медицинского центра в Киеве, сообщила Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Мужчина мог совершить покушение на врача из-за своей жены Фото: Прокуратура Киева

Инцидент произошёл 3 сентября 2026 года около 10:00 в Святошинском районе столицы. Подозреваемый заранее поджидал потерпевшего недалеко от медицинского учреждения.

Когда директор клиники репродуктологии припарковал автомобиль и вышел из него, мужчина подошел к нему и произвел не менее 23 выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия.

По предварительным данным правоохранительных органов, мотивом совершения преступления могла стать смерть супруги задержанного после лечения в указанном медицинском центре.

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В результате стрельбы пострадавший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, где в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Военнослужащему было предъявлено подозрение по статье "завершенный покушение на умышленное убийство".

В местах проживания мужчины в ходе обысков были обнаружены огнестрельное оружие, одежда, а также ноутбук с материалами, содержащими информацию о потерпевшем и его детях.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Наказание по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, что, как сообщал "Фокус", 3 сентября в Святошинском районе Киева мужчина произвел более 20 выстрелов в 71-летнего директора частного медицинского центра.

Кроме того, мы сообщали, что 8 сентября столичные полицейские задержали злоумышленника.