Замах на 71-річного лікаря в Києві: прокурори розкрили деталі й назвали ймовірний мотив

За даними слідства, у чоловіка, який здійснив замах на умисне вбивство директора приватного медичного центру в Києві, перед цим померла дружина після лікування в цій клініці.

За даними слідства, військовослужбовець, який раніше самовільно залишив військову частину, здійснив замах на умисне вбивство директора приватного медичного центру в Києві, повідомила Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Чоловік міг здійснити замах на лікаря через дружину Фото: Прокуратура Києва

Інцидент трапився 3 вересня 2026 року близько 10:00 у Святошинському районі столиці. Підозрюваний заздалегідь очікував на потерпілого неподалік медичного закладу.

Коли директор клініки репродуктології припаркував автомобіль та вийшов із нього, нападник підійшов до нього та здійснив не менше 23 пострілів з вогнепальної зброї, після чого втік з місця події.

Попередньо правоохоронці встановили, мотивом вчинення злочину могла стати смерть дружини затриманого після лікування у вказаному медичному центрі.

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Унаслідок стрілянини потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні, де наразі перебуває у тяжкому стані.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за статтею "закінчений замах на умисне вбивство".

За місцями проживання чоловіка в ході обшуків виявили вогнепальну зброю, одяг, а також ноутбук із матеріалами, що містять інформацію про потерпілого та його дітей.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, Фокус писав, що 3 вересня у Святошинському районі Києва чоловік здійснив понад 20 пострілів у 71-річного директора приватного медичного центру.

Також ми повідомляли, що 8 вересня столичні поліцейські затримали зловмисника.