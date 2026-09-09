Неожиданное родство по делу "Карфаген": один из фигурантов — сын начальника полиции Волыни

Полковник Олег Слипчук публично заявил, что не намерен вмешиваться в расследование и использовать служебные возможности из-за родственных связей с сыном.

В отношении спецоперации "Карфаген", в рамках которой Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию в Офисе Генерального прокурора, появились новые факты. Так, во время заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения в отношении Сергея Кропивы, стало известно о возможной причастности к делу главного специалиста IT-департамента ОГП Данила Слипчука, который оказался родным сыном начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области Олега Слипчука.

Что известно о Даниле Слипчуке

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил суду, что Даниил Слипчук является главным специалистом Отдела администрирования сетей и технической защиты информации Департамента информационных технологий Офиса генерального прокурора. При этом его знакомство с Сергеем Кропивой началось ещё в 2023 году, когда они оба работали в Одесской областной военной администрации.

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Данило Слипчук перешел в Генеральную прокуратуру в августе 2025 года.

В оперативных материалах и на аудиозаписях НАБУ он фигурирует под псевдонимом "помощник "Флеш"". По версии обвинения, он выполнял для Кропивы технические и информационные задания. В частности, речь идет о проверке адресов колл-центров, сборе информации о них, учете средств, а также участии в отдельных операциях с наличными деньгами и перемещении имущества.

В частности, в октябре 2025 года Слипчук вместе с водителем Кропивы доставлял наличные в пункт обмена на бульваре Леси Украинки в Киеве для перевода в безналичную форму. А в июле 2026 года именно он помогал переносить чемоданы, ключи от BMW и другие вещи Кропивы в кабинет в Офисе генерального прокурора.

Неожиданное родство

Из открытых источников стало известно, что отцом Даниила Олеговича Слипчука является полковник Олег Слипчук, который с мая 2024 года занимает должность начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Ранее Олег Слипчук работал в полиции Днепропетровской области, а в 2023–2024 годах исполнял обязанности начальника областного управления полиции.

Именно из-за этой семейной связи журналисты обратились к начальнику полиции Волыни с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как отреагировал отец — глава полиции Волыни

На фоне общественного резонанса глава волынской полиции Олег Слипчук через пресс-службу дал официальный комментарий журналистам "Волынской службы новостей". Чиновник заявил, что не собирается покрывать сына или вмешиваться в работу антикоррупционных органов.

Олег Слипчук заявил, что его сын является совершеннолетним и самостоятельно отвечает за свои решения.

"Даниил — совершеннолетний человек, который самостоятельно осуществляет свою профессиональную деятельность и несёт личную ответственность за свои решения и поступки. Наша семейная связь не может служить основанием для отождествления его действий с моей служебной деятельностью", — заявил начальник полиции Волыни.

По словам Олега Слипчука, он не использовал и не намерен использовать свое служебное положение для оказания влияния на расследования НАБУ и САП или на деятельность других правоохранительных органов.

"Как начальник Главного управления Национальной полиции в Волынской области я чётко разграничиваю личные и служебные вопросы. Я не использовал и не намерен использовать свое служебное положение или какие-либо служебные возможности для оказания влияния на расследование или деятельность других правоохранительных органов", — подчеркнул он.

Кроме того, чиновник заявил, что все обстоятельства дела должны устанавливаться в соответствии с законом и на основании доказательств.

"Убежден, что любые обстоятельства должны устанавливаться исключительно в рамках закона и на основании надлежащих доказательств, а не исходя из родственных связей или предположений", — сказал Олег Слипчук.

Он также добавил, что вина человека устанавливается только судом.

Что известно об операции "Карфаген"

НАБУ и САП объявили о спецоперации "Карфаген" 4 сентября 2026 года. По версии правоохранительных органов, речь идет о преступной организации, которую возглавляла сотрудница Офиса генерального прокурора. Следствие связывает её деятельность с систематическим получением неправомерной выгоды за невмешательство в работу мошеннических колл-центров и легализацией имущества.

6 сентября Высший антикоррупционный суд назначил Сергею Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 120 млн грн. На следующий день суд назначил меры пресечения ещё двум фигурантам дела.

В то же время упоминание Даниила Слипчука в материалах суда и утверждение прокурора о его возможной роли в деятельности группы не означают установления его вины. Окончательную юридическую оценку его действиям, как и действиям других фигурантов дела, должен дать суд.

Напомним, 6 сентября во время заседания ВАКС по делу "Карфаген" прокурор САП назвал президента ФК "Харьков" Богдана Бойко одним из фигурантов расследования. По словам прокурора, с Бойко велась непосредственная координация деятельности колл-центров, в частности обсуждались конкретные адреса и выполнение международных правовых поручений.