Несподіване рідство у справі "Карфаген": один із фігурантів — син начальника поліції Волині

Полковник Олег Сліпчук публічно заявив, що не має наміру втручатися у розслідування та використовувати службові можливості через родинний зв’язок із сином.

Щодо спецоперації "Карфаген", у межах якої Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію в Офісі Генерального прокурора, з'явилися нові факти. Так, під час засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядали питання про запобіжний захід Сергію Кропиві, стало відомо про можливу причетність до справи головного спеціаліста IT-департаменту ОГП Данила Сліпчука, який виявився рідним сином начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Олега Сліпчука.

Що відомо про Данила Сліпчука

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив суду, що Данило Сліпчук являється головним спеціалістом Відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора. При цьому його знайомство з Сергієм Кропивою розпочалося ще у 2023 році, коли вони обидва працювали в Одеській обласній військовій адміністрації.

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До Офісу Генпрокурора Данило Сліпчук перейшов у серпні 2025 року.

В оперативних матеріалах та на аудіозаписах НАБУ він фігурує під псевдонімом "помічник "Флеш". За версією обвинувачення, він виконував для Кропиви технічні та інформаційні завдання. Зокрема, йдеться про перевірку адрес кол-центрів, збір інформації про них, облік коштів, а також участь в окремих операціях із готівкою та переміщенням майна.

Зокрема, у жовтні 2025 року Сліпчук разом із водієм Кропиви відвозив готівку до пункту обміну на бульварі Лесі Українки у Києві для переведення в безготівкову форму. А у липні 2026 року саме він допомагав переміщувати валізи, ключі від BMW та інші речі Кропиви до кабінету в Офісі Генпрокурора.

Несподіване рідство

З відкритих джерел стало відомо, що батьком Данила Олеговича Сліпчука є полковник Олег Сліпчук, який з травня 2024 року обіймає посаду начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Раніше Олег Сліпчук працював у поліції Дніпропетровської області, а у 2023–2024 роках виконував обов’язки начальника обласного управління поліції.

Саме через цей родинний зв’язок журналісти звернулися до начальника поліції Волині із проханням прокоментувати ситуацію.

Як відреагував батько — очільник поліції Волині

На тлі суспільного резонансу керівник волинської поліції Олег Сліпчук надав офіційний коментар журналістам "Волинській службі новин" через пресслужбу. Посадовець заявив, що не збирається покривати сина або втручатися в роботу антикорупційних органів.

Олег Сліпчук заявив, що його син є повнолітнім і самостійно відповідає за свої рішення.

"Данило є повнолітньою людиною, яка самостійно здійснює свою професійну діяльність та несе особисту відповідальність за свої рішення і вчинки. Наш родинний зв’язок не може бути підставою для ототожнення його дій із моєю службовою діяльністю", — заявив начальник поліції Волині.

За словами Олега Сліпчука, він не використовував і не має наміру використовувати службове становище для впливу на розслідування НАБУ і САП або діяльність інших правоохоронних органів.

"Як начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області я чітко розмежовую особисті та службові питання. Я не використовував і не маю наміру використовувати своє службове становище чи будь-які службові можливості для впливу на розслідування або діяльність інших правоохоронних органів", — наголосив він.

Окремо посадовець заявив, що всі обставини справи мають встановлюватися відповідно до закону та на підставі доказів.

"Переконаний, що будь-які обставини мають встановлюватися виключно в межах закону та на підставі належних доказів, а не через родинні зв’язки чи припущення", — сказав Олег Сліпчук.

Він також додав, що винуватість особи встановлюється лише судом.

Що відомо про операцію "Карфаген"

НАБУ і САП оголосили про спецоперацію "Карфаген" 4 вересня 2026 року. За версією правоохоронців, йдеться про злочинну організацію, яку очолював посадовець Офісу генерального прокурора. Слідство пов’язує її діяльність із систематичним отриманням неправомірної вигоди за невтручання в роботу шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.

6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120 млн грн. Наступного дня суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам справи.

Водночас згадування Данила Сліпчука у матеріалах суду та твердження прокурора про його можливу роль у діяльності групи не означають встановлення його вини. Остаточну юридичну оцінку його діям, як і іншим фігурантам провадження, має надати суд.

Нагадаємо, 6 вересня під час засідання ВАКС у справі "Карфаген" прокурор САП назвав президентa ФК "Харків" Богдана Бойка одним із фігурантів розслідування. За словами прокурора, з Бойком відбувалася безпосередня координація щодо діяльності кол-центрів, зокрема обговорювали конкретні адреси та виконання міжнародних правових доручень.