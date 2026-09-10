Хасиды массово едут в Украину: на границе образовались очереди, — соцсети

На украинско-польской границе в районе Шегинь наблюдается значительная загруженность на фоне прибытия паломников-хасидов в Украину на Рош ха-Шана. По состоянию на утро 10 сентября на пункте пропуска наблюдались очереди из автомобилей, автобусов и пешеходов.

Об этом сообщают местные группы в соцсетях, а также пограничные ресурсы, отслеживающие ситуацию на пункте пропуска "Шегини — Медика".

По данным сервиса "Накордоне", утром 10 сентября там находилось около 65 автомобилей, а время ожидания составляло почти 7 часов.

В то же время через другие участки границы в Украину уже прибыли около 17 тысяч паломников-хасидов. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что наибольший рост потока наблюдался в течение последних двух дней.

"Например, 8 августа на въезд прибыло около 7800 хасидских паломников. Днем ранее — чуть больше трёх тысяч", — сообщил Демченко.

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По его словам, организованные группы паломников начали прибывать в Украину еще в 20-х числах августа. Основной поток проходит через пункт пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой.

В то же время накануне этот контрольно-пропускной пункт подвергся атаке со стороны российских дронов: в результате удара погибли двое мирных жителей, ещё двое получили ранения, а работа КПП была временно приостановлена.

Позже контрольно-пропускной пункт возобновил работу, и именно это направление остается одним из основных для въезда хасидов в Украину.

Рош ха-Шана в этом году начнётся вечером 11 сентября и продлится до вечера 13 сентября. Ожидается дальнейшее увеличение числа паломников, которые будут приезжать в Умань.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало хасидов, планировавших приехать в Умань на Рош га-Шана, учитывать риски для безопасности. В ведомстве подчеркнули, что из-за российской агрессии Украина не может гарантировать паломникам полную безопасность.

В прошлом году, по данным Фокуса, аренда комнаты в Умани для восьми человек обходилась более чем в 70 тысяч гривен в сутки.