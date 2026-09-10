Хасиди масово їдуть в Україну: на кордоні утворилися черги, — соцмережі

На українсько-польському кордоні в районі Шегинь спостерігається значне навантаження на тлі приїзду паломників-хасидів до України на Рош га-Шана. Станом на ранок 10 вересня на пункті пропуску фіксувалися черги з автомобілів, автобусів та пішоходів.

Про це повідомляють місцеві пабліки, а також прикордонні ресурси, які відстежують ситуацію на пункті пропуску "Шегині — Медика".

За даними сервісу "Накордоні", вранці 10 вересня там було близько 65 автомобілів, а очікування сягало майже 7 годин.

Водночас через інші ділянки кордону до України вже прибули близько 17 тисяч паломників-хасидів. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що найбільше зростання потоку спостерігалося протягом останніх двох днів.

"За 8 серпня, до прикладу, на в'їзд паломників-хасидів прибуло десь 7800. Днем раніше — трішки більше трьох тисяч", — повідомив Демченко.

За його словами, організовані групи паломників почали прибувати в Україну ще у 20-х числах серпня. Основний потік прямує через пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.

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Водночас напередодні цей пункт пропуску атакували російські дрони: унаслідок удару загинули двоє цивільних, ще двоє дістали поранення, а роботу КПП тимчасово призупиняли.

Пізніше пункт пропуску відновив роботу, і саме цей напрямок залишається одним із основних для в'їзду хасидів в Україну.

Рош га-Шана цього року розпочнеться ввечері 11 вересня і триватиме до вечора 13 вересня. Очікується подальше збільшення кількості паломників, які приїжджатимуть до Умані.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало хасидів, які планували приїхати до Умані на Рош га-Шана, зважати на безпекові ризики. У відомстві наголосили, що через російську агресію Україна не може гарантувати паломникам повну безпеку.

Минулого року, за даними Фокусу, оренда кімнати в Умані для восьми людей коштувала понад 70 тисяч гривень на добу.