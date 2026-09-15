"ПриватБанк" предупредил клиентов о техническом сбое: что происходит с платежами и переводами

15 сентября "ПриватБанк" сообщил о техническом сбое: платежи и переводы временно не проходят, а специалисты банка уже работают над восстановлением сервисов.

Во вторник, 15 сентября, в работе государственного "ПриватБанка" произошел технический сбой. У клиентов временно возникли проблемы с проведением платежей и переводов. Об этом сообщили в самом банке.

В "ПриватБанке" подтвердили, что проблема касается платежей и переводов.

"Похоже, наши платежи и переводы устроили себе незапланированный перерыв", — сказано в сообщении банка.

О причинах технического сбоя в финансовом учреждении пока не сообщается, однако там заверили, что технические специалисты уже работают над устранением проблемы.

"Мы уже принимаем все меры, чтобы как можно скорее восстановить стабильную работу", — отметили в "ПриватБанке".

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Точное время возобновления платежей и переводов банк пока не назвал. Также на данный момент нет официальной информации о причине сбоя и количестве клиентов, которых он затронул.

Сообщение "Приватбанка" Фото: ПриватБанк

Отметим, что клиенты начали сообщать о сбоях в первой половине дня 15 сентября, после чего "ПриватБанк" подтвердил наличие технической проблемы.

Важно, что речь идет именно о временном техническом сбое, а не о заявлении банка о приостановке работы сервисов. Финансовое учреждение сообщило, что занимается восстановлением их стабильной работы.

Что известно о ПриватБанке

"ПриватБанк" — крупнейший государственный банк Украины. Он был создан в 1992 году, а 18 декабря 2016 года государство национализировало банк и получило 100 % его акций. Управление государственными корпоративными правами осуществляет Кабинет министров.

Сегодня "ПриватБанк" обслуживает более 19 млн активных клиентов, имеет более 1000 отделений, около 5000 банкоматов и 10 000 терминалов самообслуживания.

По итогам 2025 года банк сообщил о чистой прибыли после налогообложения в размере 29,1 млрд грн, а прибыль до налогообложения составила 88 млрд грн. По данным банка, средства клиентов превысили 731 млрд грн.

В 2026 году "ПриватБанк" также остается одним из ключевых игроков банковского сектора: по итогам первого полугодия он получил 24,56 млрд грн чистой прибыли, что составляет около 45 % совокупной прибыли украинских банков за этот период.

Как часто в ПриватБанке происходят сбои

В течение 2026 года банк уже несколько раз публично сообщал о проблемах с отдельными сервисами.

В частности, 11 мая пользователи сообщали о проблемах с авторизацией и входом в "Приват24". Из-за этого были недоступны переводы и часть других функций приложения.

Еще один сбой произошел 18 августа. Тогда "ПриватБанк" сообщил о проблемах в работе ряда сервисов. В тот же день финансовая организация заявила, что техническая неисправность устранена, и сервисы вновь заработали в обычном режиме.

Напомним, в первом полугодии 2026 года украинские банки сократили сеть на 61 отделение, причем "ПриватБанк" закрыл восемь офисов. В целом количество банковских отделений в Украине сократилось с 4815 в начале года до 4754 на 1 июля, свидетельствуют данные НБУ.

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