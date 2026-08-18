Сбой в "ПриватБанке": не работают сразу несколько сервисов, что происходит

Перестали работать несколько сервисов "ПриватБанка", сообщили в банке. Между тем пользователи начали жаловаться на невозможность расплатиться через терминалы в магазинах.

Информация о сбое появилась на официальной странице "ПриватБанка" в Threads. Отмечается, что технические специалисты пытаются как можно быстрее устранить проблему.

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Сбой в "ПриватБанке" — что произошло 18 августа

Проверка показала, что можно зайти в банковское приложение и авторизоваться на портале "Приват24". В то же время в киевских пабликах появились сообщения о том, что люди не могут расплатиться через терминалы: пишут, что произошел сбой в оплате. При попытке расплатиться через терминал на экране телефона или кассового аппарата появляется сообщение об отсутствии связи с банком

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Под постом "Приватбанка" в Threads появились сообщения людей, жалующихся на неудобства. В частности, пользователи риторически спрашивали, как производить оплату, и подчеркивали, что речь идет не о "сбое нескольких сервисов", а о масштабных проблемах, охвативших всю страну.

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