Збій у "ПриватБанку": не працюють відразу кілька сервісів, що відбувається

Перестали працювати кілька сервісів "ПриватБанку", повідомили у банківській установі. Тим часом користувачі почали скаржитись на неможливість розрахуватись через термінали у магазинах.

Інформація про збій з'явилась на офіційній сторінці Threads "ПриватБанк". Наголошується, що технічні фахівці намагаються якнайшвидше впоратись з проблемою.

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Збій у "ПриватБанку" — що сталось 18 серпня

Перевірка показала, що є можливість зайти у банківський застосунок та авторизуватись на порталі "Приват24". Водночас у київських пабліках з'явились повідомлення, що люди не можуть розрахуватись через термінали: пишуть, що стався збій в оплаті. При спробі розрахуватись терміналом на екрані телефону чи РРО з'являється повідомлення про відсутність зв'язку з банком

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Під дописом "Приватбанку" у Threads з'явились дописи людей, які скаржились не незручності. Зокрема, користувачі риторично цікавились, як проводити оплату, та наголошували, що ідеться не про "збій кількох сервісів", а про масштабні проблеми, які охопили всю країну.

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