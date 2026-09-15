RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Україна

ПриватБанк попередив клієнтів про технічний збій: що відбувається з платежами та переказами

ПриватБанк повідомив про технічний збій, через який тимчасово не проходять платежі та перекази
ПриватБанк попередив про технічний збій | Фото: З відкритих джерел

ПриватБанк 15 вересня повідомив про технічний збій: платежі та перекази тимчасово не проходять, а фахівці банку вже працюють над відновленням сервісів.

У вівторок, 15 вересня, у роботі державного ПриватБанку стався технічний збій. Клієнти тимчасово мають проблеми з проведенням платежів і переказів. Про це повідомили у самому банку.

У ПриватБанку підтвердили, що проблема стосується платежів та переказів.

"Схоже, наші платежі та перекази влаштували собі незаплановану перерву", — йдеться у повідомленні банку.

Про причини технічного збою у фінустанові наразі не повідомляють, однак запевнили, що технічні фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

"Ми вже все лагодимо, щоб якнайшвидше повернути стабільну роботу", — зазначили у ПриватБанку.

Точний час відновлення платежів і переказів банк поки не назвав. Також наразі немає офіційної інформації про причину збою та кількість клієнтів, яких він зачепив.

Видео дня
ПриватБанк 15 вересня повідомив про технічний збій
Допис Приватбанку
Фото: ПриватБанк

Зазначимо, що про перебої клієнти почали повідомляти в першій половині дня 15 вересня, після чого ПриватБанк підтвердив наявність технічної проблеми.

Важливо, що йдеться саме про тимчасовий технічний збій, а не про заяву банку щодо припинення роботи сервісів. Фінустанова повідомила, що займається відновленням їхньої стабільної роботи.

Що відомо про ПриватБанк

ПриватБанк — це найбільший державний банк України. Його створили у 1992 році, а 18 грудня 2016 року держава націоналізувала банк і отримала 100% його акцій. Управління державними корпоративними правами здійснює Кабінет Міністрів.

Сьогодні ПриватБанк обслуговує понад 19 млн активних клієнтів, має понад 1000 відділень, близько 5000 банкоматів і 10 000 терміналів самообслуговування.

За підсумками 2025 року банк повідомив про 29,1 млрд грн чистого прибутку після оподаткування, а прибуток до оподаткування становив 88 млрд грн. За даними банку, клієнтські кошти перевищили 731 млрд грн.

У 2026 році ПриватБанк також залишається одним із ключових гравців банківського сектору: за підсумками першого півріччя він отримав 24,56 млрд грн чистого прибутку, що становить близько 45% сукупного прибутку українських банків за цей період.

Як часто у ПриватБанку трапляються збої

Впродовж 2026 року банк уже кілька разів публічно повідомляв про проблеми з окремими сервісами.

Зокрема, 11 травня користувачі повідомляли про проблеми з авторизацією та входом у Приват24. Через це були недоступні перекази та частина інших функцій застосунку.

Ще один збій стався 18 серпня. Тоді ПриватБанк повідомляв про проблеми в роботі низки сервісів. Того ж дня фінустанова заявила, що технічну несправність усунуто, а сервіси знову запрацювали у звичайному режимі.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року українські банки скоротили мережу на 61 відділення, причому ПриватБанк закрив вісім офісів. Загалом кількість банківських відділень в Україні зменшилася з 4815 на початку року до 4754 на 1 липня, свідчать дані НБУ.

Також ми розповідали, як війна із Росією змінила банки в Україні.