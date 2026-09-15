ПриватБанк попередив клієнтів про технічний збій: що відбувається з платежами та переказами

ПриватБанк 15 вересня повідомив про технічний збій: платежі та перекази тимчасово не проходять, а фахівці банку вже працюють над відновленням сервісів.

У вівторок, 15 вересня, у роботі державного ПриватБанку стався технічний збій. Клієнти тимчасово мають проблеми з проведенням платежів і переказів. Про це повідомили у самому банку.

У ПриватБанку підтвердили, що проблема стосується платежів та переказів.

"Схоже, наші платежі та перекази влаштували собі незаплановану перерву", — йдеться у повідомленні банку.

Про причини технічного збою у фінустанові наразі не повідомляють, однак запевнили, що технічні фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

"Ми вже все лагодимо, щоб якнайшвидше повернути стабільну роботу", — зазначили у ПриватБанку.

Точний час відновлення платежів і переказів банк поки не назвав. Також наразі немає офіційної інформації про причину збою та кількість клієнтів, яких він зачепив.

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Допис Приватбанку Фото: ПриватБанк

Зазначимо, що про перебої клієнти почали повідомляти в першій половині дня 15 вересня, після чого ПриватБанк підтвердив наявність технічної проблеми.

Важливо, що йдеться саме про тимчасовий технічний збій, а не про заяву банку щодо припинення роботи сервісів. Фінустанова повідомила, що займається відновленням їхньої стабільної роботи.

Що відомо про ПриватБанк

ПриватБанк — це найбільший державний банк України. Його створили у 1992 році, а 18 грудня 2016 року держава націоналізувала банк і отримала 100% його акцій. Управління державними корпоративними правами здійснює Кабінет Міністрів.

Сьогодні ПриватБанк обслуговує понад 19 млн активних клієнтів, має понад 1000 відділень, близько 5000 банкоматів і 10 000 терміналів самообслуговування.

За підсумками 2025 року банк повідомив про 29,1 млрд грн чистого прибутку після оподаткування, а прибуток до оподаткування становив 88 млрд грн. За даними банку, клієнтські кошти перевищили 731 млрд грн.

У 2026 році ПриватБанк також залишається одним із ключових гравців банківського сектору: за підсумками першого півріччя він отримав 24,56 млрд грн чистого прибутку, що становить близько 45% сукупного прибутку українських банків за цей період.

Як часто у ПриватБанку трапляються збої

Впродовж 2026 року банк уже кілька разів публічно повідомляв про проблеми з окремими сервісами.

Зокрема, 11 травня користувачі повідомляли про проблеми з авторизацією та входом у Приват24. Через це були недоступні перекази та частина інших функцій застосунку.

Ще один збій стався 18 серпня. Тоді ПриватБанк повідомляв про проблеми в роботі низки сервісів. Того ж дня фінустанова заявила, що технічну несправність усунуто, а сервіси знову запрацювали у звичайному режимі.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року українські банки скоротили мережу на 61 відділення, причому ПриватБанк закрив вісім офісів. Загалом кількість банківських відділень в Україні зменшилася з 4815 на початку року до 4754 на 1 липня, свідчать дані НБУ.

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