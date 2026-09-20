Было три взрыва: в доме экс-командира 155-й бригады произошел пожар, — СМИ

В селе Калиновка произошел пожар в доме, принадлежащем семье бывшего командира 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова. Местные жители также якобы услышали три взрыва.

Днём в субботу, 19 сентября, в селе Калиновка Киевской области была замечена жена комбрига 155-й ОМБр Станислава Лучанова Дарина с двумя детьми. Об этом Hromadske рассказали жители населённого пункта.

Вечером, уже после того, как родственники военного уехали, в селе раздались три взрыва.

Родственница убитых братьев Мосейчуков предполагает, что таким образом Лучановы хотели "подставить" жителей села.

"Они установили какие-то растяжки или что-то в этом роде. Думали, что никто не заметит, что взрывы произошли три раза. Было три взрыва, как будто поставили на таймер. При третьем — в окне начало пылать. Думали, что сожгут дом и возложат ответственность на село, что жители подожгли им дом", — рассказала женщина.

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Возле дома Лучанова в селе Калиновка Возле дома Лучанова в селе Калиновка

Сотрудники экстренных служб, прибывшие на место происшествия, не исключают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропроводке. Пожарные потушили огонь, и он не распространился дальше.

Скандал со 155-й бригадой — подробности

Бывшего командира 155-й ОМБр Станислава Лучнова подозревают в организации похищения и убийства Максима и Романа Мосейчуков.

По версии следствия, к похищению братьев из села Калиновка офицер привлек подчиненных военнослужащих, которые сначала удерживали двух мужчин на территории воинской части под Полтавой, а затем убили их.

Станислава Лучанова задержали в Киеве 13 июля, а комбригу и его подчиненным было предъявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством.

Сам Лучанов свою вину не признает.