Було три вибухи: у будинку екскомбрига 155-ї бригади сталася пожежа, — ЗМІ

У селі Калинівка сталася пожежа у будинку, який належить родині вже колишнього командира 155-ї механізованої бригади Станіслава Лучанова. Місцеві жителі також нібито почули три вибухи.

Удень суботи, 19 вересня, у селі Калинівка Київської області помітили дружину комбрига 155 ОМБр Станіслава Лучанова Дарину з двома дітьми. Про це Hromadske розповіли жителі населеного пункту.

Увечері, вже після того, як родичі військового поїхали, у селі почули три вибухи.

Родичка вбитих братів Мосейчуків припускає, що таким чином Лучанови хотіли "підставити" мешканців села.

"Вони понаставляли якихось розтяжок чи що. Думали, що ніхто не побачить, що вибухало три рази. Було три вибухи, наче поставили на таймер. На третій — почало у вікні палахкотіть. Думали, що спалять хату та перекинуть відповідальність на село, що мешканці підпалили їм хату", — розповіла жінка.

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Біля будинку Лучанова у селі Калинівка Біля будинку Лучанова у селі Калинівка

Надзвичайники, які прибули на місце пригоди, не виключають, що причиною займання могло стати коротке замикання у проводці. Пожежники вогонь загасили й далі він не поширився.

Скандал зі 155 бригадою — деталі

Колишнього командира 155-ї ОМБр Станіслава Лучнова підозрюють в організації викрадення та вбивства Максима та Романа Мосейчуків.

За версією слідства, до викрадення братів з села Калинівка офіцер залучив підлеглих військовослужбовців, які спочатку утримували двох чоловіків на території військової частини біля Полтави, після чого вбили.

Станіслава Лучанова затримали у Києві 13 липня й комбригу та його підлеглим оголосили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним позбавленням волі та умисним вбивством.

Сам Лучанов своєї вини не визнає.