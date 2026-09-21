"Нет русскоязычных украинцев": Юрчишин заявил, что нужно отказаться от русского

Ярослав Юрчишин — председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова — убежден, что в период войны Украина должна отказаться от всего русского. По его мнению, ограничения в пользу украинского языка могут понадобиться и после завершения боевых действий.

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин считает, что на время войны следует отказаться от всего российского. Речь идет, в частности, о санкциях против российских каналов, запрете на ведение бизнеса с Россией и ограничении использования русского языка в сферах, которые его популяризируют, таких как культура. Об этом сообщает Lviv Media.

Что делать после войны, по мнению народного депутата, будут решать отдельно. Впрочем, он убежден, что такие ограничения, а точнее — содействие развитию украинского языка, понадобятся Украине и в ближайшее время после окончания войны, а возможно, и дольше.

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Отдельно Юрчишин высказался по поводу русскоязычных украинцев:

"Нет русскоязычных украинцев. Есть либо россияне, либо украинцы, которых россияне просто втянули в свой культурный мир, фактически сделав из них предателей".

О русскоязычных: 9:20

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич принял участие в заседании комитета по вопросам свободы слова, что было видно в прямой трансляции из Верховной Рады. Он следил за обсуждением и голосовал по пяти пунктам повестки дня, чем удивил председателя комитета Юрчишина.

Кроме того, Юрчишин считает, что Украина способна создать собственную альтернативу Telegram на случай блокировки мессенджера. Такой государственный мессенджер, по его мнению, будет безопасным для общения.

Кроме того, председатель комитета призвал ограничить доступ детей к социальным сетям, как это сделали во Франции и Австралии.