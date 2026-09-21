"Немає російськомовних українців": Юрчишин заявив, що потрібно відмовитися від російського

Ярослав Юрчишин – голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, переконаний, що на час війни Україна має відмовитися від усього російського. На його думку, обмеження на користь української мови можуть знадобитися й після завершення бойових дій.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що на час війни від усього російського слід відмовитися. Ідеться, зокрема, про санкції проти російських каналів, заборону вести бізнес із Росією та обмеження російської мови у сферах, які її популяризують, як-от культура. Про це повідомляє Lviv Media.

Що робити після війни, на думку нардепа, вирішуватимуть окремо. Втім, він переконаний, що такі обмеження, а точніше сприяння розвитку української мови, будуть потрібні Україні і найближчим часом після завершення війни, а можливо, і довше.

Окремо Юрчишин висловився щодо російськомовних українців:

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"Немає російськомовних українців. Є або росіяни, або українці, яких просто росіяни перетягли в свій культурний світ, фактично зробивши зрадниками".

Про російськомовних: 9:20

Нагадаємо, нардеп від "Опозиційної платформи За життя" Нестор Шуфрич долучився до засідання комітету з питань свободи слова, що було видно в прямій трансляції з Верховної Ради. Він стежив за обговоренням і голосував щодо п'яти пунктів порядку денного, чим здивував голову комітету Юрчишина.

Також Юрчишин вважає, що Україна здатна створити власну альтернативу Telegram на випадок блокування месенджера. Такий державний месенджер, на його думку, буде безпечним для комунікації.

Крім того, голова комітету закликав обмежити дітям доступ до соцмереж, як це зробили у Франції та Австралії.