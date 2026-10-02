"Не успел увидеть смысл жизни": у погибшего военного Даниила "Серфера" Смирнова родился сын

У штурмовика Даниила Смирнова с позывным "Серфер", который в конце августа погиб на войне, родился сын. Военный погиб за несколько недель до рождения ребенка.

Даниил ждал рождения ребенка вместе со своей женой — военнослужащей, оператором FPV-дронов боевого подразделения бригады "Рубеж" Евой Смирновой с позывным "Юнга". О рождении малыша вечером 1 октября сообщил в своём Telegram-канале военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"У покойного друга "Серфера" родился сын. Как жаль, друг, что ты не успел увидеть смысл своей жизни", — кратко написал "Осман", прикрепив фотографию Даниила.

Станислав Бунятов сообщил о рождении сына у покойного "Серфера" Фото: Скрін

Сама жена Даниила на момент публикации не сообщала о родах.

Что известно о Данииле Смирнове, известном как "Серфер"

Когда в Украине началась полномасштабная война, Даниилу было всего 16 лет. Затем его родители отправили его учиться в Литву, однако через некоторое время он вернулся в Украину и поступил на военную службу.

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Даниил Смирнов сначала командовал штурмовой группой 2-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Участвовал в боях в Донецкой области, где получил ранение, после чего проходил реабилитацию.

После реабилитации Даниил продолжил службу в армии. Он служил в Международном легионе Главного управления разведки.

На войне "Серфер" познакомился со своей девушкой, которая также пошла служить в 18 лет. Пара вскоре поженилась и ждала рождения сына.

О смерти Даниила "Юнга" сообщила 1 сентября. Девушка рассказала, что вскоре у неё должен родиться сын, который станет преемником "Серфера". Также военнослужащая пообещала после рождения ребёнка вернуться и отомстить за мужа.

Напомним, 1 октября Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что капитан Марат Мамбетов погиб во время выполнения боевого задания на МиГ-29 после того, как российская ракета поразила истребитель.

Кроме того, ранее на фронте погиб актёр и музыкант Константин Слободенюк.