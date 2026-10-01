Российская ракета сбила МиГ-29: во время боевого задания погиб пилот "Призрака Киева"

Капитан Марат Мамбетов погиб во время боевого задания на МиГ-29 после того, как российская ракета поразила истребитель.

1 октября 2026 года при выполнении боевого задания погиб капитан Воздушных сил ВСУ Марат Редванович Мамбетов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины.

Военнослужащий совершал боевой вылет на истребителе МиГ-29. По данным Воздушных сил, он наносил ракетно-бомбовые удары по российским войскам на одном из направлений фронта, однако во время выполнения задания российская ракета поразила украинский самолет. Пилот успел катапультироваться, однако травмы, полученные при падении, оказались несовместимыми с жизнью.

Командование Воздушных Сил ВСУ и 40-я бригада выразили глубокие соболезнования родственникам, близким и сослуживцам погибшего воина.

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"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Марата, он защищал Украину до последнего вздоха", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Капитан Марат Редванович Мамбетов — украинский военный летчик, командир звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева" Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины.

Что известно о 40-й бригаде тактической авиации "Призрак Киева"

40-я бригада тактической авиации (40 БрТА, в/ч А1789) — это формирующееся военное соединение Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины в составе Воздушного командования "Центр". Бригада дислоцируется в городе Васильков Киевской области и обеспечивает охрану и оборону воздушного пространства над столицей и центральными регионами Украины.

Именно пилоты 40-й бригады принимали участие в воздушных боях во время обороны Киева в 2022 году.

23 августа 2024 года указом президента 40-й бригаде тактической авиации Воздушных сил ВСУ официально присвоили почетное наименование "Призрак Киева".

Ранее в Командовании Воздушных сил ВСУ поясняли, что "Призрак Киева" — это образ легендарного супергероя, созданного украинцами. По словам военных, под этим названием подразумевается собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации, защищающих украинское небо.

Одним из основных типов истребителей бригады является МиГ-29. Военные летчики используют их как для выполнения задач по защите воздушного пространства, так и для нанесения ударов по наземным целям.

Пилоты, погибшие ранее

За годы полномасштабной войны подразделение понесло потери. Один из известных летчиков — Валентин Коренчук, погибший весной 2024 года. Всего он совершил более 80 боевых вылетов, проведя в небе около 300 часов, и поразил десятки целей противника, среди которых были вражеские самолеты, крылатые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА, наземные цели. В июне 2026 года Валентину Коренчуку посмертно присвоили звание Героя Украины.

В августе 2025 года погиб майор Сергей Бондарь, заместитель командира эскадрильи 40-й бригады. Он погиб во время возвращения с боевого задания на МиГ-29.

Напомним, во время массированной атаки РФ 30 июля украинский МиГ-29, преследовавший российскую ракету, оказался вблизи польской границы, где его могли принять за вражескую цель. Польские F-16 и ПВО были готовы открыть огонь, но украинский пилот вовремя изменил курс, рассказал оперативный командующий ВС Польши Иренеуш Новак.

Также мы писали, что польский генерал Иренеуш Новак высказал предположение, что Ту-95МС, разбившийся в России, мог быть носителем ракеты Х-101, которая 30 июля упала вблизи Тарнавы в Польше. По его словам, именно этот самолёт мог запустить ракету, однако конкретных доказательств причастности бомбардировщика генерал не привёл.