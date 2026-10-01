Російська ракета збила МіГ-29: під час бойового завдання загинув пілот "Привида Києва"

Капітан Марат Мамбетов загинув під час бойового завдання на МіГ-29 після того, як російська ракета влучила у винищувач.

1 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув капітан Повітряних сил ЗСУ Марат Редванович Мамбетов. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Військовослужбовець виконував бойовий виліт на винищувачі МіГ-29. За даними Повітряних сил, він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських військах на одному з напрямків фронту, однак під час виконання завдання російська ракета влучила в український літак. Пілот устиг катапультуватися, однак отримані під час падіння травми виявилися несумісними з життям.

У командуванні Повітряних Сил ЗСУ та 40-й бригаді висловили глибокі співчуття родичам, близьким і побратимам полеглого воїна.

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"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Капітан Марат Редванович Мамбетов — український військовий льотчик, командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" Повітряних Сил Збройних Сил України.

Що відомо про 40-ву бригаду тактичної авіації "Привид Києва"

40-ва бригада тактичної авіації (40 БрТА, в/ч А1789) — це формувальне військове з'єднання Повітряних Сил Збройних Сил України у складі Повітряного командування "Центр". Бригада дислокується у місті Васильків Київської області та забезпечує охорону й оборону повітряного простору над столицею і центральними регіонами України.

Саме пілоти 40-ї бригади брали участь у повітряних боях під час оборони Києва у 2022 році.

23 серпня 2024 року указом президента 40-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ офіційно присвоїли почесне найменування "Привид Києва".

Раніше у Командуванні Повітряних сил ЗСУ пояснювали, що "Привид Києва" — це образ легендарного супергероя, створений українцями. За словами військових, під цією назвою мається на увазі збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації, які захищають українське небо.

Одним із основних типів винищувачів бригади є МіГ-29. Військові льотчики використовують їх як для виконання завдань із захисту повітряного простору, так і для ударів по наземних цілях.

Пілоти, які загинули раніше

За роки повномасштабної війни підрозділ зазнав втрат. Один із відомих льотчиків — Валентин Коренчук, який загинув навесні 2024 року. Загалом він здійснив понад 80 бойових вильотів, провівши в небі біля 300 годин, та вразив десятки цілей супротивника, серед яких ворожі літаки, крилаті ракети, розвідувальні та ударні БПЛА, наземні цілі. У червні 2026 року Валентину Коренчуку посмертно присвоїли звання Героя України.

У серпні 2025 року загинув майор Сергій Бондар, заступник командира ескадрильї 40-ї бригади. Він загинув під час повернення з бойового завдання на МіГ-29.

Нагадаємо, під час масованої атаки РФ 30 липня український МіГ-29, який переслідував російську ракету, опинився біля польського кордону, де його могли прийняти за ворожу ціль. Польські F-16 та ППО були готові відкрити вогонь, але український пілот вчасно змінив курс, розповів оперативний командувач ЗС Польщі Іренеуш Новак.

Також ми писали, що польський генерал Іренеуш Новак припустив, що Ту-95МС, який розбився в Росії, міг бути носієм ракети Х-101, що 30 липня впала поблизу Тарнави в Польщі. За його словами, саме цей літак міг запустити ракету, однак конкретних доказів причетності бомбардувальника генерал не навів.