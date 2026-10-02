"Не встиг побачити сенс життя": у загиблого військового Даниїла "Серфера" Смирнова народився син

У штурмовика Даниїла Смирнова з позивним "Серфер", який наприкінці серпня загинув на війні, народився син. Військового не стало за кілька тижнів до народження дитини.

Даниїл чекав на народження дитини разом із своєю дружиною — військовослужбовицею, операторкою FPV-дронів бойового підрозділу бригади "Рубіж" Євою Смирновою з позивним "Юнга". Про появу малюка на світ увечері 1 жовтня повідомив у своєму Telegram-каналі військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"У покійного друга "Серфера" народився син. Як шкода, друже, що ти не встиг побачити свій сенс життя", — коротко написав "Осман", прикріпивши фотографію Даниїла.

Станіслав Бунятов повідомив про народження сина у покійного "Серфера" Фото: Скрін

Сама дружина Даниїла на момент публікації не повідомляла про пологи.

Що відомо про Даниїла Смирнова "Серфера"

Коли почалася повномасштабна війна в Україні, Даниїлу було всього 16 років. Потім його батьки відправили на навчання до Литви, проте він за деякий час повернувся до України і подався у військо.

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Даниїл Смирнов спершу командував штурмовою групою 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Брав участь у боях на Донеччині, де отримав поранення, після якого проходив реабілітацію.

Після реабілітації Даниїл продовжив службу у війську. Він служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки.

На війні "Серфер" познайомився зі своєю дівчиною, яка також пішла служити у 18 років. Пара невдовзі одружилася і чекала на появу сина.

Про смерть Даниїла "Юнга" повідомила 1 вересня. Дівчина розповіла, що невдовзі у неї має народитися син, який стане продовженням "Серфера". Також військовослужбовиця пообіцяла після народження дитини повернутися і помститися за чоловіка.

Нагадаємо, 1 жовтня Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що капітан Марат Мамбетов загинув під час бойового завдання на МіГ-29 після того, як російська ракета влучила у винищувач.

Також раніше на фронті загинув актор та музикант Костянтин Слободенюк.