Список запретов на съемку: какие кадры во время обстрелов могут стоить 12 лет свободы
Фото и видео с мест ударов, которые появляются в соцсетях сразу после атак, могут стоить авторам свободы. В КГГА привели перечень запрещенного контента и предупредили о наказании сроком до 12 лет.
Снимать последствия вражеских ударов и публиковать эти кадры в сети категорически запрещено. В некоторых случаях такие действия квалифицируются как преступление. О перечне запрещенных действий во время обстрелов напомнили в Киевской городской государственной администрации.
За несанкционированное распространение данных о передвижениях ВСУ или передачу информации государству-агрессору грозит до 12 лет лишения свободы.
В КГГА поясняют, что после каждой атаки на столицу в соцсетях появляются фотографии и видео с последствиями. Такой контент представляет угрозу как для жителей района, так и для безопасности города в целом, ведь противник отслеживает и анализирует эти материалы, чтобы скорректировать повторные удары. Администрация просит не публиковать ничего, чем могут воспользоваться российские пропагандисты или военные РФ.
Под запретом оказываются военные объекты, перемещение техники, последствия ракетных и дронных атак, работа противовоздушной обороны, а также передвижения или места дислокации подразделений ВСУ и других воинских формирований.
Даже одна публикация может подвергнуть опасности военных, спасателей, медиков и гражданских лиц, которые работают или находятся на месте происшествия после обстрела.
В зависимости от сопутствующих обстоятельств такие действия могут подпадать под статью 114-2 Уголовного кодекса Украины. Наказание может составить до 12 лет лишения свободы. В КГГА также призвали сообщать о подобных публикациях в правоохранительные органы или Службу безопасности Украины.
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