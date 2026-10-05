Список запретов на съемку: какие кадры во время обстрелов могут стоить 12 лет свободы

Фото и видео с мест ударов, которые появляются в соцсетях сразу после атак, могут стоить авторам свободы. В КГГА привели перечень запрещенного контента и предупредили о наказании сроком до 12 лет.

Снимать последствия вражеских ударов и публиковать эти кадры в сети категорически запрещено. В некоторых случаях такие действия квалифицируются как преступление. О перечне запрещенных действий во время обстрелов напомнили в Киевской городской государственной администрации.

За несанкционированное распространение данных о передвижениях ВСУ или передачу информации государству-агрессору грозит до 12 лет лишения свободы.

В КГГА поясняют, что после каждой атаки на столицу в соцсетях появляются фотографии и видео с последствиями. Такой контент представляет угрозу как для жителей района, так и для безопасности города в целом, ведь противник отслеживает и анализирует эти материалы, чтобы скорректировать повторные удары. Администрация просит не публиковать ничего, чем могут воспользоваться российские пропагандисты или военные РФ.

Видео дня

Под запретом оказываются военные объекты, перемещение техники, последствия ракетных и дронных атак, работа противовоздушной обороны, а также передвижения или места дислокации подразделений ВСУ и других воинских формирований.

Даже одна публикация может подвергнуть опасности военных, спасателей, медиков и гражданских лиц, которые работают или находятся на месте происшествия после обстрела.

В зависимости от сопутствующих обстоятельств такие действия могут подпадать под статью 114-2 Уголовного кодекса Украины. Наказание может составить до 12 лет лишения свободы. В КГГА также призвали сообщать о подобных публикациях в правоохранительные органы или Службу безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что петиция украинцев с предложением сократить рабочую неделю почти набрала необходимое количество голосов: вместо пяти дней автор и её сторонники предлагают работать четыре.

Кроме того, мы писали, что украинцы, которые в 2026 году получали средства не от налогового агента, должны самостоятельно задекларировать эти доходы. За нарушение сроков подачи декларации предусмотрен штраф в размере до 1020 грн.