Перелік заборон на зйомку: які кадри під час обстрілів можуть коштувати 12 років свободи

Фото і відео з місць прильотів, які з'являються в соцмережах одразу після атак, здатні коштувати авторам свободи. У КМДА навели перелік забороненого контенту й попередили про покарання до 12 років.

Знімати наслідки ворожих ударів і викладати ці кадри в мережу категорично не можна. У деяких випадках такі дії кваліфікують як злочин. Про перелік заборонених дій під час обстрілів нагадали у Київській міській державній адміністрації.

За несанкціоноване поширення даних про переміщення ЗСУ або передачу інформації державі-агресору загрожує до 12 років позбавлення волі.

У КМДА пояснюють, що після кожної атаки на столицю в соцмережах з'являються світлини та відео з наслідками. Такий контент становить загрозу і для мешканців району, і для безпеки міста загалом, адже противник відстежує та аналізує ці матеріали, щоб скоригувати повторні удари. Адміністрація просить не публікувати нічого, чим можуть скористатися російські пропагандисти чи військові РФ.

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Під забороною опиняються військові об'єкти, переміщення техніки, наслідки ракетних і дронових атак, робота протиповітряної оборони, а також пересування чи місця розташування підрозділів ЗСУ та інших військових формувань.

Навіть одна публікація здатна поставити під удар військових, рятувальників, медиків і цивільних, які працюють або перебувають на місці події після обстрілу.

Залежно від супутніх обставин такі дії можуть підпадати під статтю 114-2 Кримінального кодексу України. Санкція сягає 12 років за ґратами. У КМДА також закликали повідомляти про подібні публікації правоохоронні органи або Службу безпеки України.

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