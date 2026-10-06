Более 2200 жалоб за девять месяцев: где чаще всего нарушают закон о языке

Три крупных города Украины — Киев, Одесса и Харьков — лидируют по количеству жалоб на нарушение законодательства о языке. За последние девять месяцев на нарушение закона о языке пожаловались более 2200 украинцев.

По данным Секретариата уполномоченного по защите государственного языка, в ведомство поступило 2245 жалоб на нарушение языкового законодательства. Чаще всего украинцы сообщали о проблемах в интернете, рекламе и сфере обслуживания. Количество жалоб на нарушение требований закона увеличилось на 18 по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Где чаще всего нарушают закон о языке

Количество жалоб на нарушение закона о языке

Больше всего — 633 жалобы, или 28% — касались работы веб-сайтов и интернет-представительств. Украинцы сообщали об отсутствии или некорректной работе украиноязычных версий сайтов, ведении страниц в соцсетях на русском языке, а также об автоматической загрузке русскоязычного контента вместо украинского. Речь идет, в частности, об Instagram, Facebook, Telegram, TikTok и YouTube.

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На втором месте — реклама и публичная информация. В этой сфере было зарегистрировано 426 жалоб, что составляет 19 % от общего числа. Обращения касались использования русского языка в вывесках, объявлениях, табличках, рекламных материалах, оформлении фасадов зданий, а также во внешней и онлайн-рекламе.

Еще 339 жалоб (15 %) поступило в сфере обслуживания. В частности, граждане сообщали об использовании сотрудниками негосударственного языка при обслуживании потребителей, в телефонных разговорах и при онлайн-консультациях.

В сфере образования за девять месяцев было зарегистрировано 145 обращений (6,4 %). Также жалобы касались информации о товарах и услугах — 134, культуры — 109, деятельности органов власти — 104, СМИ — 84, здравоохранения — 74 и транспорта — 51.

Отрасли, в которых нарушался закон о языке

В каких регионах больше всего жалоб

Лидером по количеству обращений остается Киев — 821 жалоба, или 37 % от общего числа. На втором месте — Одесская область — 457 обращений (20 %), на третьем — Харьковская — 262 (12 %). Далее следуют Днепропетровская область с 184 жалобами (8%) и Киевская — с 62 (3%).

В Секретариате Уполномоченного отметили, что распределение жалоб по сферам в 2026 году существенно не изменилось по сравнению с предыдущим годом. По оценке ведомства, это свидетельствует о системном характере проблем в тех сферах, где нарушения фиксируются чаще всего.

При этом каждое обращение, в котором имеются признаки нарушения законодательства о языке, рассматривается Секретариатом. При наличии оснований Уполномоченный может применять предусмотренные законом меры реагирования, в частности проводить государственный контроль, выносить предупреждения и налагать административные взыскания. По данным Секретариата, с начала 2026 года за нарушение языкового законодательства уже взыскано 479 тыс. грн штрафов.

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