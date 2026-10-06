Понад 2200 скарг за дев'ять місяців: де найчастіше порушують мовний закон

Три великі міста України: Київ, Одеса та Харків — лідирують за скаргами на порушення мовного законодавства. За останні дев'ять місяців на порушення мовного закону поскаржилися понад 2200 українців.

За даними Секретаріату уповноваженої із захисту державної мови, до установи надійшло 2245 скарг на порушення мовного законодавства. Найчастіше українці повідомляли про проблеми в інтернеті, рекламі та сфері обслуговування. Кількість скарг на порушення вимог закону зросла на 18 порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Де найчастіше порушують мовний закон

Кількість скарг на порушення мовного закону

Найбільше — 633 скарги, або 28% — стосувалися функціонування вебсайтів та інтернет-представництв. Українці повідомляли про відсутність або некоректну роботу україномовних версій сайтів, ведення сторінок у соцмережах російською мовою, а також автоматичне завантаження російськомовного контенту замість українського. Йдеться, зокрема, про Instagram, Facebook, Telegram, TikTok та YouTube.

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На другому місці — реклама та публічна інформація. У цій сфері зафіксували 426 скарг, що становить 19% від загальної кількості. Звернення стосувалися використання російської мови у вивісках, оголошеннях, табличках, рекламних матеріалах, оформленні фасадів будівель, а також у зовнішній та онлайн-рекламі.

Ще 339 скарг (15%) надійшло щодо сфери обслуговування. Зокрема, громадяни повідомляли про використання працівниками недержавної мови під час обслуговування споживачів, телефонних розмов та онлайн-консультацій.

У сфері освіти за дев’ять місяців зафіксували 145 звернень (6,4%). Також скарги стосувалися інформації про товари та послуги — 134, культури — 109, діяльності органів влади — 104, медіа — 84, охорони здоров’я — 74 та транспорту — 51.

Галузі, в яких порушувався мовний закон

У яких регіонах найбільше скарг

Лідером за кількістю звернень залишається Київ — 821 скарга, або 37% від загальної кількості. На другому місці Одеська область — 457 звернень (20%), на третьому Харківська — 262 (12%). Далі йдуть Дніпропетровська область зі 184 скаргами (8%) та Київська — з 62 (3%).

У Секретаріаті Уповноваженого зазначили, що розподіл скарг за сферами у 2026 році суттєво не змінився порівняно з попереднім роком. За оцінкою відомства, це свідчить про системність проблем у сферах, де порушення фіксують найчастіше.

Водночас кожне звернення, у якому є ознаки порушення мовного законодавства, опрацьовується Секретаріатом. За наявності підстав Уповноважений може застосовувати передбачені законом заходи реагування, зокрема проводити державний контроль, виносити попередження та накладати адміністративні стягнення. За даними Секретаріату, з початку 2026 року за порушення мовного законодавства вже стягнули 479 тис. грн штрафів.

Раніше ми писали, що одеський театр "Маски" вкотре потрапив у скандал через порушення мовного закону. Працівники розповсюдили квитки на виставу російською мовою.

А У Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько. Причиною став мовний скандал навколо артистки, який викликав хвилю обурення в соцмережах.