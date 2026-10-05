Одеський театр "Маски" знову втрапив у мовний скандал

Одеський театр "Маски" вкотре потрапив у скандал через порушення мовного закону. Працівники розповсюдили квитки на виставу російською мовою.

Сам виступ також проводили російською мовою. Про це повідомила представниця Уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Анна Неруш у Facebook.

Мовний скандал з театром "Маски"

Як стало відомо, скарга надійшла на відомий одеський театр "Маски". Заявник прикріпив копію російськомовного квитка на виставу. У комік-трупі зазначили, що документ не є квитком, а лише запрошенням на виступ.

Крім цього, працівники наголосили, що на копії документа не вказаний рік. Однак Анна Неруш заявила, що реквізити дійсно є справжнім квитком. У відомстві вважають, що українська мова має бути не лише у квитках, а й у будь-яких інших інформаційних матеріалах про культурні заходи.

Видео дня

Автор скарги додав докази, які підтверджують, що він придбав квиток у 2026 році. Також, за його словами, сама вистава йшла переважно російською мовою, тому він був змушений покинути зал.

Інші скандали з театром "Маски"

Цікаво, що це не перший конфлікт з театром. У березні цього року керівника комік-трупи вже притягували до відповідальності за порушення мовного закону. Тоді штраф отримали за російськомовну афішу.

Згодом у червні в одеському театрі зафіксували одразу чотири порушення мовного закону. Так, надійшла скарга про те, що працівник театру надавав відвідувачці інформацію російською мовою. Також під час перевірки встановили, що в театрі продавалися книжки авторства акторів російською мовою.

Крім цього, на сторінках одеського театру в соціальних мережах виявили дописи, хештеги та публікації з аудіосупроводом російською мовою, а у приміщенні комік-трупи виявили три вивіски недержавною мовою.

Актори театру "Маски" Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Стало відомо, куди зник Борис Барський з "Маски-шоу" і як склалася його доля. Попри повномасштабну війну та регулярні обстріли міста, народний артист України відмовився кудись виїжджати та залишається зі своїм глядачем.

У Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько. Причиною став мовний скандал навколо артистки, який викликав хвилю обурення в соцмережах.

Крім того, колишній працівник "Нової пошти", якого звільнили через мовний скандал, заговорив після хвилі обговорень ситуації в мережі. Він у роликах висміював людей, які просили звертатися до них українською під час обслуговування.