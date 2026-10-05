Одесский театр "Маски" снова попал в языковой скандал

Одесский театр "Маски" в очередной раз оказался в центре скандала из-за нарушения закона о языке. Сотрудники распространили билеты на спектакль на русском языке.

Само выступление также проходило на русском языке. Об этом сообщила представительница Уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Анна Неруш в Facebook.

Языковой скандал с театром "Маски"

Как стало известно, жалоба поступила в отношении известного одесского театра "Маски". Заявитель приложил копию русскоязычного билета на спектакль. В комедийной труппе отметили, что этот документ не является билетом, а лишь приглашением на выступление.

Кроме того, сотрудники отметили, что на копии документа не указан год. Однако Анна Неруш заявила, что реквизиты действительно соответствуют подлинному билету. В ведомстве считают, что украинский язык должен присутствовать не только в билетах, но и в любых других информационных материалах о культурных мероприятиях.

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Автор жалобы приложил доказательства, подтверждающие, что он приобрел билет в 2026 году. Кроме того, по его словам, само представление шло преимущественно на русском языке, поэтому он был вынужден покинуть зал.

Другие скандалы, связанные с театром "Маски"

Интересно, что это не первый конфликт с театром. В марте этого года руководителя комедийной труппы уже привлекали к ответственности за нарушение закона о языке. Тогда штраф был наложен за афишу на русском языке.

Позже, в июне, в одесском театре зафиксировали сразу четыре нарушения закона о языке. Так, поступила жалоба о том, что сотрудник театра предоставлял посетительнице информацию на русском языке. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что в театре продавались книги, написанные актерами на русском языке.

Кроме того, на страницах одесского театра в социальных сетях были обнаружены посты, хэштеги и публикации с аудиосопровождением на русском языке, а в помещении комедийной труппы были обнаружены три вывески на негосударственном языке.

Актеры театра "Маски" Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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