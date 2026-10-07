В Николаеве сирены могут звучать непрерывно: что произошло

В Николаеве из-за сбоя в программном обеспечении системы сирен в некоторых районах города может непрерывно звучать сирена воздушной тревоги.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов. По его словам, техническая неисправность в системе оповещения о воздушной тревоге произошла в 7:35 утра.

В настоящее время специалисты выясняют причину неисправности и работают над её скорейшим устранением, чтобы восстановить нормальную работу системы оповещения.

Жителям города рекомендуется сохранять спокойствие и полагаться на официальные источники информации.

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