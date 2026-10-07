У Миколаєві сирени можуть лунати безперервно: що сталося

У Миколаєві через збій у програмному забезпеченні системи сирен у деяких районах міста може безперервно лунати сирена повітряної тривоги.

Про це повідомив заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його словами, технічна несправність у системі оповіщення про повітряну тривогу сталася о 7:35 ранку.

Наразі фахівці з’ясовують причину несправності та працюють над її якнайшвидшим усуненням, щоб відновити нормальну роботу системи оповіщення.

Мешканцям міста рекомендується зберігати спокій та покладатися на офіційні джерела інформації.

Нагадаємо, Росія знищила половину п'ятиповерхівки в Прилуках: під завалами шукають людей. У ДСНС Чернігівської області повідомили, що кількість загиблих уже сягнула чотирьох. Ще 20 мешканців отримали поранення, серед них — троє дітей і поліцейська.

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Крім того, на світанку 7 жовтня ЗС РФ завдали удару по Україні крилатими та балістичними ракетами. Один із найпотужніших ударів припав на Кременчук у Полтавській області. Під час обстрілу зафіксовано влучання у житловий район міста.

Зокрема, російські війська атакували пасажирський потяг №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню всіх пасажирів і працівників евакуювали. Там зазначили, що моніторингова команда завчасно попередила про загрозу, після чого локомотивна та поїзна бригади разом із пасажирами залишили потяг.