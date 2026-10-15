Подтолкнул под машину: полиция Киева инициировала проверку из-за видео с курьером

В ведомстве подтвердили и наряд, и сигнал жезлом, и падение — но в официальном комментарии нет детали, из-за которой видео разлетелось по сети.

Полиция Киева инициировала служебную проверку в связи с инцидентом с велосипедистом на улице Короленковской в Голосеевском районе. Именно в ходе проверки будут даны оценка действиям сотрудника правоохранительных органов.

Согласно официальной версии, на улице Короленковской действовал совместный наряд — сотрудники Голосеевского управления полиции вместе с военнослужащими районного ТЦК и СП, которые проводили мероприятия по оповещению граждан.

"На видео, которое распространяется в социальных сетях, запечатлено, как полицейский с помощью дубинки подал сигнал об остановке велосипедисту, двигавшемуся по проезжей части. Велосипедист проигнорировал требование и продолжил движение. После этого полицейский попытался его остановить, в результате чего велосипедист потерял равновесие и упал", — говорится в сообщении.

Видео дня

Инцидент произошел на улице Короленковской в Голосеевском районе

По имеющейся у ведомства информации, мужчине медицинская помощь не потребовалась, и после проверки он продолжил движение.

Скандал разразился после появления видео, на котором сотрудник правоохранительных органов толкает курьера на велосипеде. По информации столичных Telegram-каналов, велосипедист не остановился на блокпосту, а после толчка оказался на проезжей части перед автомобилем, который едва успел затормозить. В сообщении полиции автомобиль не упоминается вовсе.

Ранее сообщалось, что военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка с позывным "Киянин" раскритиковал работу Национальной полиции, которая не замечала российских военных в тыловых регионах. По его словам, солдаты армии РФ три месяца передвигались по Киеву, выдавая себя за курьеров службы доставки Glovo, а задержать их удалось только при попытке пересечь границу.

Также известно, что один из диверсантов, подозреваемых в инциденте с украинским самолетом в Лейпциге, является гражданином Беларуси, а второй — россиянином, связанным с военной разведкой.