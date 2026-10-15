Штовхнув під машину: поліція Києва призначила перевірку через відео з кур'єром

У відомстві підтвердили і наряд, і сигнал жезлом, і падіння – але в офіційній версії немає деталі, через яку відео розлетілося мережею.

Поліція Києва призначила службову перевірку через інцидент із велосипедистом на вулиці Короленківській у Голосіївському районі. Саме під час перевірки діям правоохоронця дадуть оцінку.

За офіційною версією, на Короленківській працював спільний наряд – співробітники Голосіївського управління поліції разом із військовослужбовцями районного ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення громадян.

"На відео, яке поширюється в соціальних мережах, зафіксовано, як поліцейський за допомогою жезла подав сигнал про зупинку велосипедисту, який рухався проїзною частиною. Водій велосипеда вимогу проігнорував і продовжив рух. Після цього поліцейський спробував його зупинити, унаслідок чого велосипедист утратив рівновагу та впав", — ідеться в повідомленні.

Видео дня

Інцидент стався на Короленківській у Голосіївському районі

За наявною у відомстві інформацією, медичної допомоги чоловік не потребував і після перевірки продовжив рух.

Скандал спалахнув після відео, на якому правоохоронець штовхає кур'єра на велосипеді. За інформацією столичних Telegram-каналів, велосипедист не зупинився на блокпосту, а після поштовху опинився на проїжджій частині перед автомобілем, який ледве встиг загальмувати. У повідомленні поліції автомобіль не згадується взагалі.

Раніше повідомлялося, що військовий 425-го окремого штурмового полку з позивним "Киянин" розкритикував роботу Національної поліції, яка не помічала російських військових у тилових регіонах. За його словами, солдати армії РФ три місяці пересувалися Києвом, видаючи себе за кур'єрів служби доставки Glovo, а затримати їх вдалося лише під час спроби перетнути кордон.

Також відомо, що один із диверсантів, яких підозрюють у інциденті з українським літаком у Лейпцигу, є громадянином Білорусі, а другий – росіянин, пов'язаний з військовою розвідкою.