Удары по Киеву: сколько жителей столицы все еще готовы терпеть войну, — КМИС

Несмотря на то, что полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже более 4,5 лет, подавляющее большинство граждан страны, на которую напала РФ, готовы терпеть войну.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Большинство украинцев – 62% – утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Еще 4% говорят об условно долгом периоде – год. 23% назвали период от нескольких месяцев до полугода.

Фото: КМИС

По данным аналитиков, по сравнению с предыдущим опросом, в конце июля-начале августа показатели практически не изменились.

Свежий опрос проводился, когда начался активный террор с применением реактивных дронов с новыми ударами по полностью гражданской инфраструктуре. Это говорит о том, что на момент атак по состоянию на 12-21 сентября врагу не удалось деморализовать украинцев.

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Однако в КМИС уточнили, что опрос завершился до того, как российские террористы начали бить по мостам через Днепр.

Хоть Россия и пытается максимально добить украинцев морально, особенно киевлян, они не готовы к завершению войны на условиях страны-агрессора. Согласно ответам, во всех регионах половина или более половины респондентов ответили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. То есть, по сравнению с концом июля-началом августа показатели практически не изменились.

В Киеве, который РФ терроризирует баллистикой и реактивными дронами, 72% опрошенных заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Это на 3% больше, чем было в конце июля-начале августа.

Что касается других вопросов, то, например, 75% опрошенных допускают переговоры с Россией для завершения войны против 21% тех, кто против. В феврале 2025 цифры были практически такие же.

Наиболее реалистичным сценарием окончания войны большинство респондентов считают вариант, что Украина сохранит государственность и независимость Украины, но с вынужденными территориальными потерями, — 41%.

В феврале 2025 года эта цифра была 33%.

Вместе с тем абсолютное большинство украинцев — 79% — верят, что в войне в итоге победит Украина. Из них 47%, безусловно, верят в это, а остальные 32% скорее так считают. 7% опрошенных полагают, что победит Россия. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.

Опрос проводился с 11 по 21 сентября. Опрошены 1002 респондента в возрасте от 18 лет, которые на момент анкетирования проживали на подконтрольной Украине территории.

При обычных обстоятельствах формальная статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.3) не превышала 4.1% для показателей, близких к 50%, 3.5% для показателей, близких к 25%, 2.5% – для показателей, близких к 1,3%, близких к 1,3%. 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях военного времени, приводились ранее КМИС.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва не намерена обсуждать на возможных мирных переговорах с Украиной вопрос о создании так называемой "зоны безопасности" на украинской территории вблизи российской границы. Речь идет о захваченных российскими войсками районах, в частности в Сумской и Харьковской областях, которые Кремль стремится удерживать под предлогом защиты своих приграничных регионов.

Также сообщалось про три сценария развития войны, к которым стоит готовиться.