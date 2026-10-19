Удари по Києву: скільки мешканців столиці досі готові терпіти війну, — КМІС

Незважаючи на те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже понад 4,5 роки, переважна більшість громадян країни, на яку напала РФ, готові терпіти війну.

Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Більшість українців — 62% — стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 4% говорять про умовно тривалий період — рік. 23% назвали період від кількох місяців до півроку.

Фото: КМІС

За даними аналітиків, порівняно з попереднім опитуванням, наприкінці липня — на початку серпня, показники практично не змінилися.

Останнє опитування проводилося тоді, коли розпочався активний терор із застосуванням реактивних дронів та новими ударами по суто цивільній інфраструктурі. Це свідчить про те, що на момент атак, станом на 12–21 вересня, ворогу не вдалося деморалізувати українців.

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Однак у КМІС уточнили, що опитування завершилося до того, як російські терористи почали обстрілювати мости через Дніпро.

Хоча Росія й намагається максимально зламати українців морально, особливо киян, вони не готові до завершення війни на умовах країни-агресора. Згідно з відповідями, у всіх регіонах половина або більше половини респондентів запевнили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Тобто, порівняно з кінцем липня – початком серпня показники практично не змінилися.

У Києві, який РФ тероризує балістичними ракетами та реактивними дронами, 72% опитаних заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Це на 3% більше, ніж було наприкінці липня — на початку серпня.

Що стосується інших питань, то, наприклад, 75 % опитаних підтримують переговори з Росією з метою завершення війни, тоді як 21 % — проти. У лютому 2025 року показники були практично такими самими.

Найбільш реалістичним сценарієм завершення війни більшість респондентів вважають варіант, за якого Україна збереже державність і незалежність, але зазнає вимушених територіальних втрат, — 41%.

У лютому 2025 року цей показник становив 33 %.

Водночас абсолютна більшість українців — 79% — вірять, що в цій війні зрештою переможе Україна. З них 47% беззаперечно вірять у це, а решта 32% скоріше так вважають. 7% опитаних вважають, що переможе Росія. Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Опитування проводилося з 11 по 21 вересня. Було опитано 1002 респондентів віком від 18 років, які на момент опитування проживали на підконтрольній Україні території.

За звичайних обставин формальна статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1 % для показників, близьких до 50 %, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 1,3%, близьких до 1,3%. 5%. В умовах війни, окрім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Фактори, які можуть впливати на якість результатів в умовах воєнного часу, наводилися раніше КМІС.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва не має наміру обговорювати на можливих мирних переговорах з Україною питання про створення так званої "зони безпеки" на українській території поблизу російського кордону. Йдеться про райони, захоплені російськими військами, зокрема в Сумській та Харківській областях, які Кремль прагне утримувати під приводом захисту своїх прикордонних регіонів.

Також повідомлялося про три сценарії розвитку війни, до яких варто готуватися.